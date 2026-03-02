Copa Provincial de Lifune: un par de sorpresas y cruces de cuartos confirmados

Se jugaron los partidos de vuelta de octavos y ya están definidas las llaves para la próxima fase del certamen del fútbol local.

Los partidos de vuelta de octavos de final no defraudaron en la Copa Provincial de Lifune . Se definieron los ocho clasificados a cuartos entre los cuales hay un par de sorpresas y otros candidatos en carrera. Esperanza y Sociedad Estudiantil dieron la nota, mientras que Maronese , Independiente y Alianza avanzaron a la siguiente instancia en el primer torneo de fútbol local del año.

Tras haber perdido en Zapala , el Dino se mostró mejorado y fue contundente para darle vuelta la serie a Unión en el oeste de la capital.

Fue 3 a 1 para el equipo tricolor, que ganó por los goles de Joaquín Celedón, Jorge Piñero Da Silva y Oscar Retamal. El descuento de Braian González no le alcanzó a la visita, que cayó 3-2 en el global.

ON - Futbol Maronese vs Union de Zapala (6) Omar Novoa

Maronese será rival de Independiente de Neuquén, que superó 2-0 a Andacollo con un doblete de Mauricio Villa, uno en cada tiempo. El global de 3-1 lo puso al Rojo de Gustavo Coronel en la siguiente instancia, donde se repetirá un duelo que ya se dio en el último Regional Amateur.

Pacífico le había ganado a Esperanza 2 a 0 la ida como visitante, pero en Mitre y Agote el resultado fue para los de Rincón de los Sauces por los goles de Bautista Pavez y Alexis Ocampo. En los penales, Esperanza erró menos, ganó 4 a 3 y se llevó la clasificación dando la primera sorpresa de la tarde.

La otra gran sorpresa de la tarde la dio Sociedad Estudiantil, que también desde los doce pasos dejó afuera a Patagonia en la Ciudad Deportiva. El local ganó el partido 2 a 1 gracias a Bautista Retamozo (P) y Thiago Trinidad (P), pero el descuento de Pablo Albarrán mandó las cosas a penales y allí prevaleció el equipo de Chos Malal.

La goleada de San Patricio del Chañar fue tan abultada que es la más grande de los últimos años en Lifune. Fue 12 a 1 sobre Manzano Amargo, con un triplete de Bernardo Deliso y otro de Lucas González. El global de esa serie terminó 20 a 2, un marcador que cuando comenzó la Copa era sabido que se podía dar teniendo en cuenta las diferencias de jerarquía que hay entre algunos planteles.

Alianza de Cutral Co también goleó con su 8 a 1 sobre Embajador de San Martín de los Andes. Se destacó Alejandro Díaz con tres tantos para el Gallo, que acumuló un 11-1 en el global.

Petrolero se impuso nuevamente ante Deportivo Confluencia. Fue 3-1 en Plaza Huincul producto de los goles de Marcelo Muñoz, John Ramírez y Agustín Muñoz y también logró su clasificación en forma holgada.

Río Grande demostró que es cosa seria al superar 3-0 a Centenario en el Gigante del barrio Sarmiento. Dos de Maximiliano Román y uno de Patricio Dalino para llegar a cuartos con el global de 4 a 0.

Cruces de cuartos

Independiente-Maronese

Esperanza-Petrolero

Alianza-Río Grande

Sociedad Estudiantil-San Patricio