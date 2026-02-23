Sorpresas y partidos peleados: así arrancaron los octavos de la Copa Provincial de Lifune

Comenzaron los cruces entre equipos históricos y otros más nuevos de distintos puntos de la provincia.

Durante el fin de semana se disputaron partidos en diferentes puntos de Neuquén . La Copa Provincial de Lifune tuvo el comienzo de los octavos de final, donde se sumaron los equipos tradicionales de la Liga a los que ya venían compitiendo en el interior de la provincia, tanto en el norte como en el sur.

En ese contexto, Andacollo dio la nota al sacarle un empate a Independiente de Neuquén. El partido se disputó en el norte neuquino, donde la visita comenzó ganando a falta de 10' para el final por el tanto de Tomás Cidez. Sin embargo, en tiempo adicionado apareció Emanuel Lumini con un cabezazo que sentenció el empate.

La revancha será el próximo domingo en La Chacra.

andacollo independiente lifune copa provincial 2

Uno que dejó encaminada la clasificación es Pacífico, que derrotó a Esperanza por 2 a 0 como visitante, mientras que Río Grande festejó en Ciudad Deportiva con el 1 a 0 sobre Centenario, gracias al tanto de Leonardo Alfaro de penal.

Luego de romper redes en Alianza, Braian González debutó con gol para Unión de Zapala, que de local superó 1 a 0 a Maronese y dio uno de los golpes de la jornada. La vuelta será en la cancha del Dino, en la capital neuquina.

unión zapala braian gonzález Braian González festeja para el Canario. Foto: prensa Unión de Zapala

Petrolero de Plaza Huincul superó 2 a 0 a Deportivo Confluencia en cancha de Pacífico con los goles de Pablo Parra y John Ramírez, uno en cada tiempo.

Alianza de Cutral Co le ganó 3 a 0 a Embajadores de San Martín de los Andes con un doblete de Leandro Cerda y el tanto restante de Erick Mendoza.

La goleada de la jornada fue de San Patricio, que aplastó por 7 a 1 a Manzano Amargo. Los tantos: dos de Bernardo Deliso y uno de Ezequiel Ranquilche, sumados a los de de Enzo Jara, Nahuel Cruz, Osvaldo Britos y Matías González.

En el adelanto, Sociedad Estudiantil de Chos Malal le dio vuelta el partido a Patagonia y lo derrotó 2 a 1.

La Copa Provincial da inicio al calendario de Lifune, que también tiene la Copa Neuquén y el Oficial. A diferencia de esos dos torneos, en este caso no hay obligación de todos los clubes de jugarla.