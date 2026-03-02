Se salvaron de milagro: un piloto recibió un toque, perdió el control del auto y casi atropella aun grupo de personas

Fue en la primera fecha del Procar 4000, en el circuito Roberto Mouras de La Plata. Lucas Granja perdió el control de su auto tras un toque de Gastón Rossi y se despistó en plena recta.

El piloto de carrera Lucas Granja asustó a todos en la primera fecha del Procar 4000 que se disputó en el circuito Roberto Mouras de La Plata cuando se despistó en una curva luego del toque que recibió por parte de su rival Gastón Rossi . No hubo riesgo de vuelco ni tampoco ocurrió un choque, pero podría haber terminado en una tragedia debido a que casi choca a tres personas que trabajaban para el desarrollo de la actividad.

Fue en la final de la clase A cuando se fue de pista e ingresó de lleno al pasto donde había tres trabajadores : un camarógrafo, un banderillero y un periodistas, todos sobre ubicados sin protección ni contención que los cubra. Al ver que el auto hizo un trompo sin definir para dónde saldría disparado, los trabajadores corrieron desesperados para no ser arrollados por el auto. Afortunadamente, más allá del susto, no pasó nada.

"Desde mi punto de vista, Granja se viene hacia mí. Intenta por adentro con Pérez Bravo y cuando ve que no le da, abre y libera el volante . Afortunadamente, en el toque no salió nadie lastimado", dijo Rossi sobre el incidente aunque luego fue excluído por los comisarios deportivos.

PROCAR CASI ACCIDENTE

Por otra parte Granja contrapuso: "Gastón me pegó en un toque típico de carrera. Yo terminé segundo, no sé cómo va a quedar Gastón porque me pegó mal. Fueron roces de carrera, me pegó un par de veces. Fue una buena corrida".

El impactante choque y vuelco de un excompañero de Colapinto en la Fórmula Japonesa

La situación dio escalofríos. En las últimas horas la atención se fueron a la Súper Fórmula Japonesa, precisamente en el Circuito de Suzuka, cuando un excompañero de Franco Colapinto en la escudería Williams sufrió un terrible accidente con su monoplaza que puede alcanzar una velocidad de 300 km/h.

Fue Luke Browning, del equipo Kondo Racing, quien sufrió la curva 130R del circuito, la misma en la que Jack Doohan chocó tres veces consecutivas en el cierre del 2025. En una jornada pasada por lluvia, el piloto perdió el control del auto y terminó impactando por el muro decantando luego en un tremendo vuelco.

Más allá del susto, el piloto salió ileso. “Estoy muy bien, sin ningún dolor. Afortunadamente aterricé en el heno y no golpeé las barreras, así que todo está bien. El dispositivo HANS es fantástico, creo que salvó mi cuello”, explicó sobre cómo funciona el sistema que protege su cuello.

“Simplemente sufrí aquaplaning y luego me convertí en un simple pasajero. Son lecciones que uno aprende; aquí todo se trata de aprender, y hoy aprendí una lección que me servirá en mi carrera”, contó en su relato.