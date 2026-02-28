El duro comunicado del Huevo Acuña tras las críticas de ESPN

El jugador oriundo de Neuquén fue mencionado en la cadena televisiva como uno de los futbolistas que discutió con Marcelo Gallardo.

El lateral izquierdo de River Marcos Acuña realizó un contundente posteo en redes sociales en el que desmintió los supuestos conflictos que mantuvo con el ex director técnico del club, Marcelo Gallardo.

Según una historia a través de su cuenta oficial de Instagram, el defensor de 34 años publicó un fuerte descargo en el que aseguró que “ aprendí a no engancharme cuando inventan ”.

"Después de tantos años en el fútbol, aprendí a no engancharme cuando inventan cualquier cosa y hoy pretenden mezclarme en supuestos conflictos que no existen ni existieron”, comenzó el escrito. Y añadió: “ Duele escuchar cosas tan alejadas de la realidad y dichas con tanta liviandad . Siempre fui un profesional y di lo mejor de mí en todos los clubes que jugué, y esta no es la excepción".

A pesar de la victoria del “Millonario” ante Banfield del pasado jueves por 3-1 en el Torneo Apertura, en el estadio Monumental se vivió un clima de tensión y una clara desconexión de la hinchada con los futbolistas. Mientras el “Muñeco”, quien dirigió su último partido a cargo del plantel de La Banda, se fue ovacionado, los jugadores recibieron insultos y silbidos por parte de las tribunas.

image

“Nunca en mi vida simulé lesiones o enfermedades para no jugar. Hasta sin estar al 100% estuve a disposición del CT si me necesitaba. Es muy grave y no entiendo por qué instalan tantas mentiras. Con esto solo dañan a las personas involucradas, a las familias y al club. Seguiré trabajando y enfocado para dar lo mejor cada día", agregó Acuña en el posteo.

Y concluyó: "Tengo la tranquilidad de contar con el respaldo del club y de mis compañeros en este momento". El supuesto conflicto habría comenzado luego de la dura derrota de River frente a Tigre por 4-1, donde el propio lateral derecho, junto a otros compañeros, habrían responsabilizado al DT por el planteo táctico. Dicha discusión habría marcado un antes y un después en la relación entre las partes, la cual tuvo su punto de quiebre con las posteriores caídas frente a Argentinos Juniors y Vélez.

Cabe destacar que durante el duelo ante los de La Paternal, Acuña dejó el terreno de juego en el segundo tiempo en lugar de Matías Viña y no volvió a sumar minutos. No jugó por Copa Argentina, no disputó el cruce ante el Fortín y tampoco vio acción contra el “Taladro”, si bien integró el banco de suplentes.

¿Qué dijeron en ESPN?

La salida de Marcelo Gallardo movió la estantería en River. Más allá de que los hinchas pedían su renuncia, luego del bajo rendimiento en los últimos partidos, se trata de uno de los máximos ídolos del club. Como se mostró ayer en el Estadio Monumental, ahora los apuntados son los jugadores. En ese sentido, ESPN señaló a Marcos Acuña como parte de un grupo de futbolistas que terminó enfrentado al Muñeco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/2027424934096490908?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027424934096490908%7Ctwgr%5E9d1b40dcc2b5326bb9916eef21291d28348c4596%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Fdura-acusacion-periodistas-espn-contra-el-huevo-acuna-la-salida-gallardo-n1229833&partner=&hide_thread=false "ALGO SE ROMPIÓ ENTRE ACUÑA Y MARCELO GALLARDO. EL MUÑECO QUEDÓ DESILUSIONADO CON VARIOS JUGADORES: PAULO DÍAZ, BUSTOS, CASTAÑO..."



@GustavoYarroch pic.twitter.com/CZibOxaDys — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026

"Algo se rompió entre Acuña y Marcelo Gallardo. El Muñeco quedó desilusionado con varios jugadores: Paulo Díaz, Bustos, Castaño...", señaló el periodista partidario Gustavo Yarroch, en la ya mencionada señal televisiva.