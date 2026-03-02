Un periodista cercano a Riquelme dice que Boca "tiene abrochado" a Sebastián Villa

La noticia circuló este lunes luego de que el comunicador informara del posible pase en Radio Continental.

Si bien el mercado de pases está formalmente terminado hace rato, el reglamento permite incorporar en caso de vender o ceder jugadores a préstamo. Juan Román Riquelme lo sabe y por eso Boca podría sumar refuerzos para lo que viene: la búsqueda de la clasificación para octavos de final del Apertura y el comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Mientras el técnico, Claudio Úbeda, es cada vez más cuestionado por el nivel del equipo y los repetidos empates de local contra rivales de escasa jerarquía, como Platense y Gimnasia de Mendoza, los nombres para reforzar el plantel aparecen como necesarios.

En ese contexto, en las últimas horas tomó fuerza una versión periodística que indica la posible llegada de Sebastián Villa a Boca. Según el periodista Pablo Ladaga , el colombiano será refuerzo del xeneize próximamente.

pablo ladaga

Según explicó el ex relator de ESPN, si Lucas Blondel sale a préstamo a Huracán, se abriría el cupo que le permitiría a Boca buscar la colombiano.

La noticia se viralizó rápidamente, sobre todo porque Ladaga es cercano a la gestión de Riquelme y suele tener buena información al respecto.

Villa no lució contra River

El delantero fue protagonista de una de las novelas del verano con su posible pase a River. En declaraciones radiales durante enero, Villa se había mostrado con muchas ganas de ser compañero de Juanfer Quintero, con quien además también comparten representante.

Sin embargo, la directiva del Millo no quiso pagar la cláusula de rescisión que tiene el futbolista que asciende a los seis millones de dólares.

Además, ningún otro club se mostró interesado en hacerlo, por lo cual Villa se vio obligado a volver a entrenar con el plantel y jugar para la institución dueña de su pase.

Este lunes, por la fecha 8 del Apertura, el colombiano fue titular y capitán de Independiente Rivadavia, pero su influencia en el juego fue prácticamente nula. Más allá de algún desborde, sus centros y tiros libres no llegaron a destino.

Las condiciones futbolísticas del atacante no están en discusión, ya que se transformó en uno de los jugadores más determinantes del medio local y de Sudamérica.

Sus conflictos fuera de la cancha y las dos denuncias por violencias de género, una de las cuales se comprobó en la Justicia ordinaria, son algunos de los motivos por los que muchos hinchas y dirigentes de distintos clubes rechazan su contratación.