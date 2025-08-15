Gallardo no se guardó nada tras el empate de River por Libertadores: "Tenemos problemitas"

El entrenador millonario criticó el funcionamiento del equipo en la primera etapa pero destacó lo hecho en la segunda.

River regaló la primera etapa ante Libertad de Paraguay pero le alcanzó para poder sacar un empate en condición de visitante que le permitirá al elenco de Marcelo Gallardo definir la serie de los octavos de final en su estadio con la gente mostrándole su apoyo. Luego de la presentación el entrenador millonario se mostró disconforme con una parte del rendimiento del equipo.

"En el primer tiempo no estuvimos finos con la pelota, con un rival que nos alargaba y se agrupaba . Necesitás estar fino con los pases y no encontramos las conexiones. Eso nos desdibujó. Y en el segundo tiempo mejoramos muchísimo, empezamos a encontrar pases para adelante y nos sentimos mejor. Es lo que a mí me deja tranquilo y me estimula, porque lo que vi del segundo tiempo es lo que necesitamos generar", dijo el entrenador millonario y agregó: " Creo que tuvimos muchas chances y la postura del equipo fue diferente desde el juego y la mentalidad. Me voy conforme con lo hecho en el segundo tiempo".

Ante esta situación Gallardo se refirió a los cambios que tuvo que realizar para revertir la imagen: " Cuando no fluis como equipo, como nos pasó en la primera mitad, claramente necesitás cambiar , no solamente desde la postura, sino también desde la fluidez del juego. Hubo jugadores que entraron bien: Seba (Driussi) que volvió después de mucho tiempo, Nacho (Fernández) y Juanfer (Quintero) que nos dieron calidad de pase y el equipo se empezó a contagiar de otra manera. Lo que vimos en el segundo tiempo fue lo más parecido a lo que nos representa a nosotros y a nuestros hinchas. Seguiremos intentando agarrándonos de eso".

Por otra parte el DT de River dijo: "Nos faltó el gol para poder definir el partido de una manera favorable. La serie está abierta. Nos pone bien haber terminado con esa cara diferente que fue el segundo tiempo".

En su relato Marcelo se refirió al presente del equipo: "Estamos en el proceso de formar el mejor equipo posible fluyendo partido a partido de la mejor manera posible. Esa fue la idea. No es una excusa, tenemos un gran plantel, había algunos que estaban con confianza, hoy no los tenemos, entran jugadores y a algunos les cuesta más que a otros, entonces en esa búsqueda, mientras tenemos a todos los jugadores disponibles, tratamos de funcionar de la mejor manera. Sí tenemos algunos problemitas todavía de generar ese equipo confiable, que tenga una postura diferente desde el primer momento y lo mantiene con continuidad. Eso nos falta todavía".

Con polémica en el comienzo: River jugó mal y empató con Libertad en Paraguay

River y Libertad igualaron este jueves sin goles en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el estadio Tigo La Huerta de la ciudad de Asunción.

Un partido parejo en la que el conjunto paraguayo fue superior en el primer tiempo, mientras que el “Millonario” logró imponerse desde el juego, no así en el resultado, en el complemento.

El empate en Paraguay dejó la serie abierta para el duelo de vuelta en el Monumental, el cual tendrá lugar el jueves 21 de agosto, a partir de las 21:30. El ganador de dicho encuentro se enfrentará en los cuartos de final al vencedor de la llave entre Palmeiras y Universitario de Perú -el cuadro brasileño goleó 4-0 y quedó al borde de la clasificación a la siguiente instancia-.

Previo al choque decisivo, los dirigidos por Marcelo Gallardo recibirán a Godoy Cruz de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, el próximo domingo desde las 18:30, con el objetivo de ganar y llegar con plena confianza al choque frente a Libertad.

Así fue el empate entre River y Libertad

Si bien el Millonario avisó rápido con la primera jugada clara del partido, luego de un remate de Miguel Ángel Borja, durante los minutos siguientes el partido se niveló y el local logró recuperar la pelota.

El inicio no estuvo libre de polémicas, luego de una jugada donde Kevin Castaño fue peligrosamente con la plancha hacia arriba contra Robert Rojas, donde las imágenes mostraron que incluso le movió la canillera. Sin embargo, el árbitro Wilton Sampaio decidió ni siquiera sacar tarjeta amarilla.

A los 33 minutos, Hugo Fernández sacó un remate potente luego de irse solo contra Franco Armani en una contra peligrosa, pero el guardameta se hizo grande e intervino para mantener el cero en el Millonario.

Luego de un primer tiempo donde el arquero Millonario fue figura, el equipo de Marcelo Gallardo se recompuso en la segunda etapa y tuvo algunas oportunidades para abrir el marcador, aunque sin éxito.

El elenco de Núñez creció en la segunda mitad con el ingreso del mediocampista colombiano, Juan Fernando Quintero, quien se adueñó de la pelota y controló tanto el ritmo del encuentro como los ataques de su equipo.

Sobre el final, el conjunto argentino estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de Gonzalo Montiel luego de una gran combinación entre Ignacio Fernández y Quintero, pero el guardameta Martín Silva se vistió de héroe y mantuvo el cero en el resultado.

Síntesis de Libertad (PAR) – River (ARG) por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Copa Libertadores 2025

Octavos de final - Ida

Libertad (PAR) 0 – 0 River (ARG)

Estadio: Tigo La Huerta, Asunción

Tigo La Huerta, Asunción Árbitro: Wilton Sampaio (BRA).

Wilton Sampaio (BRA). VAR: Rodolpho Toski (BRA).

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Juan Fernando Quintero por Santiago Lencina (R); al inicio Ignacio Fernández por Kevin Castaño (R); al inicio Sebastián Driussi por Miguel Borja (R); 13m Roque Santa Cruz por Gustavo Aguilar (L); 13m Marcelo Fernández por Iván Franco (L); 36m Jorge Recalde por Hugo Fernández (L); 36m Hernesto Caballero por Alvaro Campuzano (L); 45m Ángel Cardozo Lucena por Lucas Sanabria (L).