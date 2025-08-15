Duro golpe para Racing: Tigre se lo dio vuelta en 3 minutos y perdió de local

El equipo de Gustavo Costas cayó por 2 a 1, luego de ir por delante en el marcador hasta el tiempo adicionado.
Racing cayó 2-1 frente a Tigre en el Cilindro de Avellaneda, en el partido por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Tras este contundente triunfo, el conjunto comandado por el director técnico Diego Dabove se quedó con el sexto lugar del Grupo A, con siete unidades. Un escalón por debajo de Defensa y Justicia, quien posee la misma cantidad de puntos.
Los dos goles del “Matador” fueron realizados por Braian Martínez e Ignacio Russo. Mientras que el único tanto de la “Academia” llegó de la mano de Adrián Balboa. Por otra parte, Racing terminó el encuentro con un jugador menos, porque Franco Pardo se retiró expulsado.
De esta manera, la Academia suma dos derrotas al hilo luego de haber caído ante Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Gustavo Costas llegará a la vuelta con una racha negativa que buscará torcer.
Así fue la agónica victoria de Tigre sobre Racing
Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el equipo liderado por Gustavo Costas desplegó una estrategia ofensiva que superó a las líneas defensivas del “Matador” de Victoria, con un ataque dinámico y colectivo que generó diversas oportunidades calaras de gol.
A los 43 minutos, Racing Club de Avellaneda abrió el marcador del Cilindro. El centro delantero Adrián Balboa bajó la pelota con su pecho y ejecutó un disparo preciso que sorprendió a Felipe Tomás Zenobio. En el complemento del duelo, Tigre realizó un importante esfuerzo y revirtió la tensa situación que vivió en el tanteador.
A los 9 minutos, Racing sufrió la expulsión del marcador central Franco Pardo, quien se retiró del terreno de juego por doble amarilla. Una dura salida que afectó al funcionamiento de su equipo y nutrió a su contrincante.
En el minuto 44, el conjunto de Victoria igualó 1-1 el encuentro. Braian Martínez ejecutó un disparo preciso desde los doce pasos.
Cuatro minutos después, el “Matador” se adelantó en el marcador. Ignacio Russo aprovechó un centro de Braian Martínez y terminó la jugada con un cabezazo preciso que complicó a Gabriel Arias.
La síntesis del partido
- Torneo Clausura
- Fecha 5
- Racing 1-2 Tigre
- Árbitro: Darío Herrera
- Estadio: Presidente Juan Domingo Perón
El once inicial de Racing: Arias; Colombo, Pardo, García Basso, Mura, Zuculini, Sánchez, Rodríguez, Torres, Balboa y Conechny. D.T: Gustavo Costas
El once inicial de Tigre: Zenobio; Soto, Laso, Cardona, Álvarez, Leyes, Gonzalez, Rivero, Saralegui, Medina y Russo. D.T: Diego Dabove.
Gol en el primer tiempo: 43m. Adrián Balboa (R).
Goles en el segundo tiempo: 44m. Braian Martínez (T); 48m. Ignacio Russo (T).
Expulsión en el segundo tiempo: 9m. Franco Pardo (R).
Cambios en el segundo tiempo: 1m. Martín Barrios por Bruno Zuculini (R); 11m. Marco Di Cesare por Elías Torres (R); 12m. Elías Cabrera por Simón Rivero (T); 13m. Alfio Oviedo por Sebastián Medina (T); 23m. Adrián Martínez por Adrián Balboa (R); 23m. Gabriel Rojas por Tomás Conechny (R); 30m. Agustín Almendra por Richard Sánchez (R); 32m. Braian Martínez por Bruno Leyes (T); 45+6m. Alan Barrionuevo por Ignacio Russo (T).
