Jugó seis meses en River, nunca fue titular, tuvo más lesiones que goles y ahora le rescindieron el contrato

Se trata de uno de los jugadores que Gallardo pidió en el verano y la dirigencia le trajo sin objeciones.

Mucho se habla de las gestiones de los clubes y los aciertos a la hora de elegir refuerzos. River suele ser muy elogiado desde su presidente Jorge Brito hasta el entrenador Marcelo Gallardo . Sin embargo, en los últimos años muchas de las decisiones tomadas salieron mal y la de Matías Rojas es una de ellas.

En las últimas horas, el agente del futbolista y los dirigentes del Millo acordaron la rescisión del contrato que se extendía hasta fin de año.

Rojas regresará a Estados Unidos y será nuevo jugador de Portland Timbers de la MLS.

El futbolista llegó a comienzos de año en condición de libre desde el Inter Miami, donde fue compañero de Lionel Messi. Sin embargo, en seis meses en River no tuvo una sola titularidad, se lesionó tres veces con molestias musculares y apenas anotó un gol.

El tanto que marcó de cabeza en su debut frente a Platense fue un espejismo. El paraguayo que milita en la selección de su país nunca se ganó un lugar en el equipo debido a sus reiterados problemas físicos y a que Gallardo nunca lo vio apto para ser titular.

Números que hablan

Durante su efímero paso por el Millonario el paraguayo disputó un total de siete partidos (118 minutos en total, poco menos de 17’ por partido en promedio) y convirtió un gol. Se perdió once encuentros por lesión.

Cuando llegó desde Inter Miami, Rojas era pretendido por Boca, que en ese momento era dirigido por Fernando Gago. Bajo su mando, el zurdo mostró su mejor versión en 2022 cuando militaba en Racing.

Junto a Messi, el paraguayo marcó 9 goles y dio 3 asistencias en 20 partidos, pero en el Millo no funcionó.

Otra apuesta que sale mal

Matías Rojas integra un grupo de jugadores cuya llegada no surtió efecto positivo en los últimos dos años en River.

La política de incorporaciones del Millo se divide entre futbolistas que ya han vestido la camiseta de la banda roja (lo cual denota una notable falta de creatividad para reforzarse) y otros cuyo rendimiento no ha sido proporcional a lo que se invirtió.

Ejemplo de ellos son Nacho Fernández, Pity Martínez, Enzo Pérez, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero. Algunos de ellos están a la altura, pero otros siguen en deuda.

En el segundo grupo están el mencionado Rojas, Maxi Meza, Gonzalo Tapia, Rodrigo Villagra y Federico Gattoni.

También cabe recordar el doble mercado de pases que River hizo en 2024 cuando Martín Demichelis fue despedido para que regrese Marcelo Gallardo.

La incorporación y rescisión inmediata de Franco Carboni y la repesca y préstamo de Felipe Peña Biafore fueron dos papelones que en otro club hubiesen resultado un escándalo, pero en River no tuvieron la misma repercusión mediática.

Cabe recordar que desde que volvió Gallardo hace un año, River no pudo ganar títulos. Tenía la chance de definir la Copa Libertadores en casa y ni siquiera llegó a la final, después perdió por penales con el peor Talleres de los últimos años y se quedó afuera de la Copa de la Liga en el Monumental ante Platense.