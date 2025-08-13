Un histórico de River criticó a Miguel Borja y defendió a Cavani: "Es un frío"

Miguel Ángel Borja no levanta cabeza en River y aquella racha goleadora que supo disfrutar el hincha está tardando en aparecer nuevamente y es por eso que todos los elogios que alguna vez se llevó el delantero colombiano hoy se convierten en una crítica constante ante la sequía goleador que atraviesa. No solo de fanáticos sino también de figuras reconocidas de la institución.

Es el caso de Antonio Alzamendi , leyenda de la institución por el gol convertido que le dio la Copa Intercontinental al millonario, quien en diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa apuntó sin escrúpulos contra el delantero por su estilo de juego.

"La gente de River en sus jugadores quiere ver ese empuje, esa sangre y el es un jugador muy frío para jugar, ¿no? Es goleador, pero me da la sensación que es muy frío. En el juego, parece que no le importara el partido", describió fuertemente en diálogo con los medios. SIn embargo destacó el trabajo hecho en con su aporte goleador: "Lleva cantidad de goles en River y tiene un mérito".

Por otra parte se refirió al presente del delantero: "Hoy por hoy no la está metiendo y en River hay que hacer goles. Sino, la gente no te espera. Hay que ganar siempre. Le diría que tenga tranquilidad en la definición, que no se apure y que le ponga un poquito más de ganas para la tribuna. En tono de broma, que mire videos míos y aprenda a definir".

"La sensación que tuve el día que lo fui a ver es que por momentos era un tipo ido del partido y eso el público lo ve. La vibración del hincha es jodida, quiere que te mates, que corras, que la metas, que no erres goles, pero también hay que contar los que hizo. A un goleador a veces le viene la seca mala y quizá le sirva meterse más en el partido", agregó.

Para cerrar analizó cómo debe jugar el delantero en el plantel: "La gente ve si en un partido duro entra como si nada. Para mí es típico del estilo colombiano... Pero no se tiene que alejar tanto del arco rival. Para mí, el nueve tiene que estar a 10 metros del área, no más que eso. A los delanteros de ese estilo les tiene que quedar la pelota. (Martín) Demichelis con él hacía eso".

Qué dijo sobre Cavani

“Cavani está sufriendo. Te corre a todos lados. Merentiel que es otro fenómeno, por momentos está perdido en la cancha. El equipo no le genera”, dijo el histórico ex delantero uruguyo y agregó: “Tanto lío que tiene Boca, se le agarran con él. No se merece que le digan lo que le dicen. Me da pena. Es un jugador sensacional”.

Por otra parte le dio un consejo al matador: “Le diría a Cavani que siga jugando como lo hace y si no tiene más ganas o ve que lo están perjudicando que largue. Estar en Boca, River o cualquier grande, mientras ese fueguito lo tengas, no hay nadie que te pueda aconsejar a que te vayas”.