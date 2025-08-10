Alerta en River: se confirmó cuál es la grave lesión de Germán Pezzella

El defensor, que salió reemplazado entre lágrimas en el clásico ante Independiente, estará un largo tiempo fuera de las canchas luego de recibir un brutal diagnóstico.

El empate sin goles entre Independiente y River en el Libertadores de América dejó malas sensaciones para el Millonario: Franco Armani lo salvó en varias oportunidades y retrocedió desde el juego. Además, sufrió una baja importante en la antesala del duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay, ya que Germán Pezzella salió reemplazado en la primera mitad entre lágrimas. Esta tarde, para colmo, Marcelo Gallardo sumó un nuevo dolor de cabeza.

Luego de que el central se sometiera a una serie de estudios médicos, se confirmó que el campeón del mundo sufrió la rotura del ligamento anterior de la rodilla izquierda y se perderá lo que resta del año. Por lo pronto, los profesionales que trabajan en el elenco de Núñez calculan que podrá volver a las canchas dentro de un lapso entre siete y nueve meses : así, no podrá estar en todos los compromisos que el equipo deba afrontar en el máximo certamen continental.

De cara al duelo que se llevará a cabo el jueves en Asunción, a partir de las 21.30, el Muñeco no la tendrá fácil para definir al 11 titular. Lucas Martínez Quarta viene de padecer un esguince de rodilla en el duelo contra San Lorenzo, por el torneo local; y Juan Portillo está realizando un reacondicionamiento físico a raíz de una tendinitis que lo tuvo a maltraer. Otro que es duda para el pleito es Paulo Díaz , con una inflamación en su rodilla izquierda.

PEZZELLA consolado por sus compañeros en el banco de River Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/2GZL5uIv8I

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1954602750429344165&partner=&hide_thread=false Parte médico de Germán Pezzella: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



¡FUERZA Y PRONTA RECUPERACIÓN, GERMÁN! pic.twitter.com/sd1GBtWOMA — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2025

La jugada en la que el defensor ex Betis se lesionó fue en el marco de una disputa con Walter Mazzanti, quien fue a trabar la pelota con el zaguero: repentinamente, el jugador de 34 años se tiró al suelo con claros gestos de dolor, y sin poder contener el llanto. Desde ese momento, la preocupación reinó en el cuerpo médico, que suponía que la dolencia implicaría una larga rehabilitación. Varios de sus compañeros, como Fabricio Bustos y Gonzalo Martínez, se acercaron para consolarlo.

Hasta qué año tiene contrato Germán Pezzella en River

Finalmente, el ex Selección Argentina salió en lugar de Sebastián Boselli, que volvió a vestir la casaca de La Banda después de un préstamo por Estudiantes de La Plata. El valor de mercado de Pezzella es de 1,80 millones de euros, mientras que tiene contrato con el conjunto presidido por Jorge Brito hasta el 31 de diciembre de 2027. Si bien se había consolidado como una pieza clave para el DT, el ídolo máximo tendrá que repensar la estrategia.