Un River afilado busca seguir encendido en el clásico ante Independiente: hora, formaciones y TV

El Millonario, que viene de clasificar a los octavos de final de la Copa Argentina, lleva dos triunfos y un empate en el Torneo Clausura y quiere seguir de racha.

Independiente y River protagonizarán mañana un nuevo capítulo de uno de los clásicos más vibrantes y tradicionales del fútbol argentino: los dos elencos llegan al compromiso con realidades y urgencias diferentes de cara a la cuarta fecha del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputará en el Libertadores de América, con arbitraje de Nazareno Arasa y acompañado desde el VAR por Jorge Baliño, será transmitido por TNT Sports. El Millonario viene de conseguir un sólido triunfo por 3-0 sobre San Martín de Tucumán en la Copa Argentina .

Con la cabeza puesta también en la Copa Libertadores, el elenco comandado por Marcelo Gallardo buscará un triunfo que mantenga la inercia positiva. El Rojo, en cambio, encara el picante enfrentamiento con la necesidad urgente de levantar su rendimiento, ya que sumó apenas un punto en tres partidos y quedó eliminado ante Belgrano de Córdoba por el certamen local de segundo orden . Por supuesto, la compleja situación generó tensión en el cuerpo técnico comandado por Julio Vaccari .

A lo largo de más de 230 partidos oficiales, La Banda domina el historial con 98 victorias, frente a 66 triunfos de su rival y 68 empates . El último enfrentamiento entre ambos se disputó el 8 de febrero de 2025 en el Monumental, cuando los porteños se impusieron por 2-0. Facundo Colidio fue la figura clave anotando ambos goles: el primero de cabeza, tras un centro de Gonzalo Montiel, y el segundo en tiempo adicional tras una asistencia de Milton Casco.

Qué jugadores recupera River para el clásico

El Diablo intentará dar un golpe de autoridad en casa para recuperar confianza y acercarse a los puestos de clasificación tanto a la próxima instancia de la competición como a torneos internacionales. En el cuadro de Núñez, el Muñeco confirmó que recuperará a dos jugadores claves: se trata de Juan Carlos Portillo y el juvenil Lautaro Rivero, quienes ya están disponibles tras superar sus respectivas lesiones y se convirtieron en opciones en la lista de convocados.

Quién es el nuevo refuerzo de Independiente

Sin embargo, el entrenador deberá afrontar las bajas sensibles de Sebastián Driussi -con un esguince de tobillo-, Lucas Martínez Quarta y Maxi Salas -esguinces de rodilla- además de la ausencia por recuperación quirúrgica de Maxi Meza, que estará fuera de las canchas por al menos dos meses.

Independiente, por su parte, anunció la llegada de Matías Abaldo, delantero uruguayo de 21 años con pasado en Gimnasia de La Plata: lo hizo mediante un préstamo con cargo y con una opción de compra de 2.5 millones de dólares por un porcentaje cercano al 80% del pase. Además, el vínculo dejó sentado la posibilidad de extender la cesión por seis meses más.