⁠Un ex jugador de River apuntó contra Gallardo y explicó los motivos de su salida del club

"Fue un semestre donde me tocó jugar poco, no tuve los minutos que quería, tuve un reunión con Marcelo (Gallardo) en la cual llegamos a la conclusión en que por ahí lo mejor era buscar nuevos aires" , dijo sobre la decisión que tomó el entrenador Marcelo Gallardo.

"Estuvo la buena predisposición de ambos para poder salir y yo poder buscar un lugar donde tener continuidad , saber que me querían y que me daban el lugar que yo quería. En Estudiantes lo encontré, es un club en el que ya estuve, le tengo muchísimo cariño y aprecio . Me tiene feliz estar ahí", sumó a su relato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1952833759767597090&partner=&hide_thread=false En un mano a mano con TyC Sports, González Pirez se refirió a cómo se dio su salida de #River y profundizó en su llegada a #Estudiantes: "EN EL ÚLTIMO SEMESTRE ME HABÍA TOCADO JUGAR POCO, NO HABÍA TENIDO LOS MINUTOS QUE QUERÍA Y TUVE UNA CHARLA CON MARCELO". pic.twitter.com/AdEJEusZhB — TyC Sports (@TyCSports) August 5, 2025

Por otra parte apuntó hacia Gallardo por el diálogo que mantuvieron: "Fue una charla en la que Marcelo me dijo que no iba a tener los minutos que esperaba, el sabía que yo quería jugar, estar dentro de la cancha y no me iba a poner ningún reparo para poder salir. Le agradecí y hoy en día me encuentro en Estudiantes",

"Cuando me fui en la primera etapa no me fui del mejor River que uno soñó de chiquito. Uno de los sueños que tenía era volver y ser campeón, como protagonista. Lo logré, lo cumplí. Había vuelto por dos años y tuve para volver a irme pero elegí quedarme porque estaba feliz", confesó el jugador.

Par cerrar expresó sobre su estadía en el millonario: "Me entregué al máximo pero llega un momento en que las etapas se terminan y hay que buscar nuevos rumbos. Disfruté mucho del lugar en donde estaba, es un lugar de privilegio y me entregué al máximo en todo momento, desde adentro o desde afuera".

Pirez.jpg González Pirez con la camiseta de River

Un futbolista colgado por Marcelo Gallardo está a un paso de dejar River para jugar en el exterior

Marcelo Gallardo sigue pasando la escoba en River y continúa el plan de renovación en el plantel para intentar cambiarle la cara al equipo definitivamente, aunque en la actualidad se ve un funcionamiento diferente y mejorado en comparación a los meses anteriores. Luego de la llegada de varios refuerzos en el mercado de pases, el millonario empezó a desprenderse de futbolistas que no son tenido en cuenta con el entrenador.

Santiago Simón no ha encontrado su rol en el equipo y pareciera que no va a tener un espacio en el once titular ni tampoco un rol preponderante entre los suplentes. Es por eso que desde la institución de Núñez le buscarán una salida para que siga su carrera profesional en el exterior, siempre y cuando los números de la transacción sean beneficiosos para el club. Pareciera que es cuestión de días para que se concrete la operación.

Toluca de México está interesado en llegar a un acuerdo para reforzar su plantel desembolsando 2.8 millones de dólares por el 50% del pase del mediocampista de 23 años. Más allá de que la operación está avanzada entre las partes todavía están limando detalles importantes que van a determinar el futuro de la carrera deportiva del jugador.

river simon

El millonario estaría trabajando en incluir una cláusula obligatoria para la compra de un 25% o 30% adicional de la ficha de Simón si firma más de 25 planillas con el elenco mexicano.

Desprenderse del jugador no será una complicación para el millonario entendiendo que, en caso de que se concrete la operación, River obtendrá un cupo con vigencia hasta el 31 de agosto para incorporar un jugador.