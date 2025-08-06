Las modificaciones en la lista de River para los octavos de la Libertadores

Marcelo Gallardo ya empieza a pensar en los duelos coperos que tendrá ante Libertad desde la próxima semana.

Los octavos de final de la Copa Libertadores están en el horizonte de River . En ocho días, el Millonario deberá visitar, desde las 21.30, a Libertad en el estadio La Huerta de Asunción, con el partido de vuelta agendado una semana después, a la misma hora, en el Monumental.

Si bien había tiempo hasta este viernes para entregar en Conmebol la actualización de la lista de buena fe para los octavos de final, con cinco cambios permitidos por reglamento (para cuartos, otros tres; y para semis, tres más), Marcelo Gallardo ya tomó la decisión final respecto a los cupos.

Con Juan Fernando Quintero, Matías Galarza y Maximiliano Salas (aún en duda para el juego de ida) como primeras fijas para meterse en la nómina que River fijó en 37 futbolistas de los 50 permitidos en la previa a la fase de grupos, el cuarto lugar se lo aseguró Juan Carlos Portillo con el alta médica que recibió este miércoles por la mañana en Ezeiza.

image Juan Carlos Portillo

Recuperado de una tendinitis que arrastraba desde la pretemporada con Talleres, el misionero no viajará a Paraguay porque se someterá a un reacondicionamiento físico y estará a disposición para la revancha. Y a partir de allí, el Muñeco analizó opciones y, a falta del anuncio oficial, parece haber elegido al dueño del último boleto: Sebastián Boselli, repescado en esta ventana desde Estudiantes.

El esguince de rodilla de Lucas Martínez Quarta y el desgarro en el sóleo de Lautaro Rivero (aún no recibió el OK clínico) le permitieron al charrúa sacarle algunos escalones de ventaja a Juan Cruz Meza, otro competidor por ese cupo final.

River ya empieza a palpitar los octavos de la Copa

Más allá de que Juan Carlos Portillo puede ocupar la zaga, por estas horas Sebastián Boselli es la única alternativa natural a Germán Pezzella y Paulo Díaz para el fondo. Así, las recuperaciones de Lucas Martínez Quarta y de Lautaro Rivero estuvieron atadas a la elección de Marcelo Gallardo en una lista en la que no exactamente saldrán los jugadores que ya emigraron.

image Sebastián Boselli

Juanfer usará la número 10 que dejó vacante Manu Lanzini, Maxi Salas la 7 de Matías Rojas, Portillo la 5 de Matías Kranevitter (tres relegados) y Boselli la 14 de Gonzalez Pirez (Estudiantes). Ellos tendrán las mismas camisetas que en el torneo local al igual que Galarza: si bien ingresará por Tapia (San Pablo), no se pondrá la 19 sino la 23 (estaba libre). Y los que siguen en la nómina a pesar de que no forman parte del plantel son Mastantuono (Real Madrid), Lavagnino (Independiente) y Aliendro (Vélez).

Por su parte, Rivero, Juan Cruz Meza y Dadín se perfilan para ingresar en cuartos si River logra superar a Libertad. Y por último cabe resaltar el caso de Jeremías Martinet, quién sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha a mediados de junio y no podrá jugar en lo que resta del año. Por su extensa recuperación, el reglamento de la Conmebol le permitiría a River reemplazarlo sin gastar el cupo de cinco cambios, aunque para eso debe ser sustituido sólo por otro arquero.