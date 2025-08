La llamativa razón de la ausencia de Franco Mastantuono en la primera práctica del Real Madrid

La joyita surgida en River ya se encuentra en España pero no fue al inicio de pretemporada del club Merengue.

Franco Mastantuono ya se encuentra en España, su primera escala de su prometedora carrera en el fútbol europeo. El ex River todavía no fue presentado, ni se sumó a los trabajos de pretemporada del Real Madrid, que iniciaron este lunes. Su llamativa ausencia estaba planificada aunque para muchos no eran conocidas las razones de su faltazo.