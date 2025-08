El increíble récord que Franco Armani podría alcanzar ante Independiente

Contra el Rojo, de hecho, sus antecedentes son buenos: de las 11 veces que lo enfrentó, en siete no le convirtieron. Aunque, de todos modos, es una tendencia que se estira a los otros tres clubes que integran el lote: siete veces también mantuvo la valla invicta ante Racing, pero en 12 enfrentamientos; y seis veces lo hizo vs. San Lorenzo, en 11 partidos.

image

Boca, por su parte, es especial para el cuarto arquero más ganador de la historia del fútbol: ocho en 19, con varias tardes y noches memorables pese a haber recibido algún tanto.

Los números de Franco Armani desde su llegada a River

A esto se le suma su positivo historial contra cada uno de los cinco grandes clubes del fútbol argentino: 8-3-1 vs. Racing, 7-3-1 vs. Independiente, 9-6-4 vs. Boca y 4-5-2 vs. San Lorenzo, al que en menos oportunidades le pudo ganar, con el empate en cero reciente de este Clausura.

Franco Armani, además, es el segundo arquero de la historia de River con más vallas invictas a nivel general: tiene 155 y superó a Fillol en el 0-0 ante San Lorenzo (153). Amadeo lidera con 175, marca difícil de conseguir pero no imposible.

armani river.jpg

Desde su llegada a River en 2018, Armani lleva 338 presencias bajo los tres palos del Millonario, 152 vallas invictas y 260 goles recibidos. Además, entre competencias locales e internacionales, alzó 10 títulos, incluyendo la Copa Libertadores de 2018. Sin dudas, todo un emblema del club de Núñez.