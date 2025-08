¿Otro penal fantasma? Cipo y la preocupación de los hinchas

Más allá del triunfo ante Kimberley, la tarea de la terna arbitral no gustó nada en los simpatizantes y preocupa de cara a lo que viene.

Cipo festejó después de un mes sin jugar en casa. Los dos golazos de Leandro Vella y el restante de Jeremías Langa le dieron la victoria ante Kimberley el último domingo para mantenerse con expectativas de pelear en la zona Campeonato del Federal A. Sin embargo, no todas las sensaciones fueron buenas para la gente en las tribunas de La Visera.

El público cipoleño, que tiene años de cancha y que ha visto al club en grandes momentos de la historia y otros que no lo fueron tanto, empieza a preguntarse qué pasará de ahora en más con un tema muy sensible para la categoría como el arbitraje.

Las críticas a la tarea de Juan Nebbietti y sus asistentes se centran en varios fallos, pero el penal cobrado en favor de Kimberley en el segundo tiempo es el más significativo. El juez sancionó un supuesto empujón de Nehuén García sobre Brian Cos que en las imágenes no queda claro y que incluso sorprendió a los defensores.

En las tribunas, algunos pensaban que el árbitro había cobrado al revés.

El dudoso penal en contra de Cipolletti

En el primer tiempo, el juez amonestó muy rápidamente al capitán Lucas Mellado cuando apenas iban tres minutos de partido. La infracción fue dura, pero en esta categoría es raro que haya tarjetas tan temprano y más para el local.

El que la pasó mal y fue víctima del arbitraje es Nicolás Parodi. Al "9" de Cipo que volvió a la titularidad le pegaron durante todo el primer tiempo sin pelota en reiteradas oportunidades. Tanto Nebbietti como el segundo asistente Felipe Zonco obviaron las agresiones y después el delantero se fue expulsado por "festejo desmedido" tras gritarle el gol del 3 a 1 en la cara a un rival.

Las situaciones mencionadas con Mellado y Parodi (foto) posiblemente ameriten sanción desde lo reglamentario. Pero los partidos del Federal A tienen mucho roce y, si se habilita la agresión de un lado, sancionar a quien reacciona implica inevitablemente una tarea tendenciosa.

ON - Futbol Cipolletti vs Kimberley (19) Omar Novoa

Preocupa para lo que viene

Los hinchas albinegros ya estaban en alerta respecto de las decisiones arbitrales, ya que en la fase regular Kimberley se impuso con un penal mucho más escandaloso que el del último domingo.

Las charlas de cancha que suelen darse entre los simpatizantes, prensa, exjugadores y público en general dan cuenta de la preocupación que hay con este tema de cara a la etapa decisiva del torneo.

Nebbietti no está en la lista de apellidos que acumulan arbitrajes escandalosos en la categoría, pero igualmente su tarea no gustó para nada en el club de la calle O'higgins. Al mismo tiempo, Kimberley no es de los clubes que suele ser indicado entre los que tienen "el caballo del comisario".

La campaña del Capataz fue muy buena en el primer semestre, donde ganó su zona con comodidad y jugando bien al fútbol como hace tiempo no pasaba con un equipo de la región. Esas producciones futbolísticas lo pusieron a Cipo como candidato, pero las evidencias en las definiciones por los ascensos de los últimos años demuestran que con un buen equipo no alcanza para lograr el objetivo.

En este contexto se dará la visita a Deportivo Rincón el próximo fin de semana. Sobre tres partidos jugados en esa cancha en el último año y medio, Cipo perdió dos y empató uno en el sintético de la Ciudad Deportiva del norte neuquino.