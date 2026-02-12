Jeldres se ilusiona en Cipo: "Tenemos tipos ganadores que van al frente"

El delantero, flamante refuerzo del Albinegro para la temporada 2026, le tiene fe al plantel que conduce el Chango Cravero.

Los objetivos están claros y la ilusión no cambia. Sebastián Jeldres así lo demuestra en su semblante y en sus declaraciones. Con una sonrisa llega a cada entrenamiento de esta pretemporada que comenzó hace nueve días y con la ilusión del ascenso intacta, encara su desafío en Cipo para el próximo Federal A.

"Es un desafío de los más importantes que me ha tocado afrontar, uno que es de la zona, siempre lo ha querido. Por una u otra cosa antes no se pudo dar y ahora sí. La verdad que estoy muy contento de estar acá, es un club hermoso, es un club grande. Eso a uno lo motiva. Las aspiraciones son muchas", dijo el delantero a LMNeuquén.

Como uno de los flamantes refuerzos para el torneo que comenzará en la segunda quincena de marzo, Jeldres se tiene toda la fe en lo individual y, sobre todo, en lo colectivo. Hay equipos de la categoría que hicieron mucho ruido en el mercado de pases, pero el Capataz también tiene lo suyo y no se achica.

"Con respecto al armado de los planteles, otros equipos se han armado muy bien, pero viendo a mis compañeros, como el caso de Marcos Pérez, que ascendimos en Madryn, cuando tenés compañeros así te ayuda y te hace todo más fácil. Creo que el técnico va a tener mucho trabajo porque se ha armado un lindo plantel", valoró.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (97) Sebastián Fariña Petersen

Junto con Víctor Manchafico, Martín Peralta y Maxi López, el neuquino supo llegar lejos vistiendo los colores de Villa Mitre a fines de 2024. A los otros jugadores de experiencia los enfrentó vistiendo diferentes camisetas y sabe de su personalidad.

"Creo que la clave de todo es el trabajo. Con varios de los chicos he compartido, se han logrado objetivos como con los muchachos en Villa Mitre. Muchos de los compañeros que tengo y los que se han quedado del año pasado son tipos ganadores que van al frente. Eso te da cierta tranquilidad a la hora de afrontar los objetivos", avisó.

Mientras continúa con los trabajos de preparación, Cipo espera por la definición de los ascensos del Regional Amateur, cuyas finales van el próximo domingo. En caso de subir La Amistad, tendría un nuevo rival en su zona, pero eso también podría alterar la conformación del grupo.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (27) Sebastián Fariña Petersen

Más de Seba Jeldres

"Muy contento de estar acá. No se dudó en ningún momento cuando apareció la posibilidad de venir. Hoy con la presentación y conociendo a los chicos, viendo el plantel que se ha formado, la ilusión es mucha y muy grande. Se ha hecho un esfuerzo muy importante desde la dirigencia para poder armar todo esto y darle al técnico lo que él ha pedido y quiso formar. Así que ansioso para ponernos a punto y dejar todo", dijo el atacante que viene de jugar en Deportivo Rincón.

"Ahora queda ponerse bien, entrenar, trabajar, encontrar la mejor forma, tratar de estar a la altura y de cumplir las expectativas", finalizó.