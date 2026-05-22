El DT del Tottenham habló de la polémica que rodea al Cuti Romero.

El defensor vino a la Argentina a completar su recuperación para el Mundial y esto no cayó nada bien en los hinchas de los Spurs.

Cristian 'Cuti' Romero , capitán y figura del Tottenham de la Premier League , se encuentra en el centro de la polémica en Inglaterra por estas horas. Al defensor de la Selección Argentina le toca soportar una oleada de críticas y cuestionamientos. Es que pese a no competir hace un mes por una lesión ligamentaria en su rodilla derecha, Cuti fue apuntado por los hinchas del Spurs al haberse ido a Córdoba a principios de esta semana, a solo un par de días del partido más importante de la temporada: el que sentenciará la permanencia o el triste descenso al Championship.

El viaje del defensor central a Argentina generó opiniones de todo tipo en Londres. Algunos fanáticos de los Spurs expresaron su malestar en las redes sociales, teniendo en cuenta que es el capitán y no estará cerca del plantel al momento de recibir a Everton el próximo domingo, justo el día en el que presenciará desde la tribuna del Kempes la final del Torneo Apertura entre el Belgrano de sus amores y River .

Sin embargo, la palabra que más pesa es la de su técnico, Roberto De Zerbi , quien lejos estuvo de señalarlo con el dedo. Más bien le quitó dramatismo al asunto y explicó que tenía el aval de todo el club para irse a su país: “Habló con el personal médico. Juntos decidieron ir a Argentina para completar la rehabilitación con el personal médico argentino. Hablamos la semana pasada”.

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El DT italiano no puso en duda el compromiso de Romero con Tottenham, que con un triunfo se quedará en la máxima categoría, sin importar el resultado de West Ham frente a Leeds: “Está lesionado, no soy estúpido. Si entiendo que hay algún jugador que piensa en sí mismo antes que en el club, no puedo ser el mismo”. Y hasta destacó su aporte dentro y fuera del campo de juego: “Con Cuti no puedo decir nada porque conmigo ha sido correcto desde que empecé hasta ahora. Es un jugador de primer nivel y conmigo fue una gran persona”.

Mientras tanto, el Cuti se entrena en cancha de Belgrano

Pasó más de un mes de la lesión del Cuti Romero que preocupó a todos los hinchas argentinos. Recordemos que el central es una de las fijas en la convocatoria de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo y, por estos días, se encuentra cada vez mejor.

"Ayer estaba entrenando y le dije que creo que va a ser el que mejor llega al Mundial. Lo he visto y está bárbaro. Va a llegar descansado, para sumarse al mejor nivel", indicó Luis Artime, presidente de Belgrano, en diálogo con TyC Sports.

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"El resto está compitiendo todavía. Todos llegan con competencia difícil y el Cuti tiene un mes y medio o dos meses en los que descansó, que se está preparando muy bien y va a ser uno de los que mejor va a estar. Ya está haciendo con pelota, vino con el fisio de la Selección. Ya está para meterse en un picado", completó.