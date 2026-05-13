La imagen que ilusiona a la Selección Argentina: cómo se recupera el Cuti Romero de su lesión de la rodilla.

Ya se cumplió un mes de la lesión en el ligamento lateral de la pierna derecha de Cristian Romero y que puso en estado de alerta a toda la Selección Argentina a pocas semanas del debut en el Mundial 2026 . El llanto desconsolado del defensor, que chocó de lleno con su propio arquero Antonín Kinský en el partido del Tottenham ante Sunderland, presagiaba lo peor. Pero no hubo tiempo para angustias y el referente del equipo argentino puso en marcha una recuperación a contrarreloj que hoy tranquiliza a Lionel Scaloni.

Durante la primera etapa del proceso, estimada entre seis y ocho semanas en condiciones normales, el defensor permaneció con una férula para inmovilizar la zona, reducir el impacto y desinflamar la articulación. Todo bajo el seguimiento constante del cuerpo médico albiceleste, que incluso envió a Londres al kinesiólogo Luis García para monitorear de cerca cada avance.

Con el paso de las semanas, el dolor empezó a mermar. Impulsado por la levantada de Tottenham (salió de la zona del descenso y quedó dos puntos por encima de West Ham) y, sobre todo, por la cercanía de la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá, Romero redobló esfuerzos. Hoy el panorama es sensiblemente más alentador. Ya sin férula, se muestra enfocado, meticuloso y cumpliendo al pie de la letra cada rutina de rehabilitación. Así lo dejó ver en una reciente publicación en su cuenta de Instagram: brazos cruzados, firme sobre un cajón de entrenamiento.

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En la cabeza del Cuti no existe otro escenario que no sea estar presente en el debut del 16 de junio frente a Argelia, en Kansas. También apunta a llegar a tiempo para los amistosos preparatorios: el 6 ante Honduras, en Texas, y el 9 contra Islandia, en Alabama, compromisos que podrían servirle para recuperar ritmo competitivo antes de la verdadera acción. En Ezeiza, mientras tanto, el optimismo crece.

Quiénes son los 6 argentinos campeones del mundo que no jugarán la nueva Copa

La preselección de Lionel Scaloni dejó afuera a seis campeones del mundo en Qatar. Los casos más lógicos son los de Ángel Di María y Franco Armani. Autor de un golazo en la final ante Francia, “Fideo” anunció su retiro de la Selección tras ganar la Copa América 2024. Y si bien su gran nivel en Rosario Central generó especulaciones sobre una posible vuelta, finalmente quedó descartado. Por su parte, el arquero de River también dio por terminado su ciclo con la albiceleste luego del último título continental.

De escasos minutos en Qatar –solo entró en el cierre de las semis ante Croacia-, Juan Foyth era uno de los nombres que peleaba por un lugar en la lista definitiva. Del agrado del DT por cubrir varios puestos en la defensa, ya sea de marcador central o lateral, el jugador del Villarreal sufrió a fines de enero la rotura del tendón de Aquiles. Con una recuperación de al menos seis meses, quedó descartado para la Copa del Mundo.

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Las ausencias de Paulo Dybala y Ángel Correa no llamaron la atención. Pieza de recambio en distintos momentos del ciclo Scaloni, ambos perdieron terreno ante la aparición de nuevos talentos y hace tiempo que ya no eran tenidos en cuenta. En el caso de la Joya, las reiteradas lesiones lo marginaron de las convocatorias en varias oportunidades, mientras que el ex San Lorenzo dejó Europa para jugar en México, una liga de menor nivel.

Por último, otro faltazo previsible es el de Alejandro “El Papu” Gómez. Luego de su doping que se conoció tras el Mundial –aunque era previo con el Sevilla-, nunca más fue convocado a la Selección, lo que generó un sinfín de especulaciones y teorías de todo tipo.