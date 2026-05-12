Olvidado: el gran ausente entre los campeones sin lugar en la prelista para el Mundial 2026
Entre los seis que no defenderán el título por decisión del entrenador, aparece un nombre de peso en el fútbol mundial.
Lionel Scaloni ya definió en primera instancia cuáles son los 55 jugadores que lucharán por un lugar en la lista definitiva que viajarán al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá para defender el título conseguido en Qatar durante 2022, con varias sorpresas: jovenes talentos y grandes ausentes que resonaron.
Pareciera que el entrenador de la Selección argentina inició una renovación en su plantel empezando por borrar a una estrella del fútbol mundial que fue campeón del mundo y tuvo un rol importante para que el combinado nacional pueda hacerse con el título.
Paulo Dybala, el gran ausente en una lista extensa
El jugador que sabe cuánto pesa la Copa del Mundo deberá mirar desde las tribunas el certamen debido a que el DT no lo convocó ni siquiera a la lista más amplia de convocados. Esta no es una situación particular debido a que su presente está marcado por lesiones y en medio de un presente donde todavía tiene que tomar decisiones a nivel clubes debido a la finalización de su contrato con la Roma a fines de junio.
"La semana que viene será mi último partido ante mi afición, así lo estipula mi contrato. ¿Tengo alguna idea? Sí, pero me la guardo para mí", dijo tras el partido contra el Parma y sumó: "¿sé algo sobre mi futuro? Para ser honesto, no. A mí también me gustaría saberlo; mi contrato expira en dos partidos... El club nunca se ha puesto en contacto conmigo. Lo único que puedo decir es que el derbi probablemente será mi último partido ante la afición de la Roma".
Los otros cinco campeones del mundo afuera de la prelista
Más allá de la ausencia de la figura de Dybala, Scaloni hizo un cambio importante de otros nombres que estuvieron en el certamen disputado en Qatar. Ángel Di María es uno de los jugadores que quedó afuera de la nómina siguiendo con sus propias declaraciones en las cuales había confirmado el final de una etapa en el combinado nacional. Esta lista hace efectiva esa postura y destierra cualquier hipótesis sobre una posible convocatoria.
A su vez, entre la lista aparece un jugador que fue vital en el plantel por su rol que trascendió el hecho futbolístico: Papu Gómez, de una etapa compleja en su vida luego de ser suspendido por doping tras la Copa del Mundo 2022, también tendrá que mirarlo en la tribuna. Junto a él podría estar el arquero Franco Armani, quien se despidió del combinado nacional para darle paso a las nuevas generaciones, como el caso de Santiago Beltrán quien lo está reemplazando en River por su lesión y aparece en la prelista.
Por su parte, tampoco integran la lista Ángel Correa, con presente en América de México y Juan Foyth quien quedó afuera de la nómina por una importante lesión que lo marginó de la consideración del DT.
La prelista que presentó Scaloni
Arqueros:
- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES - Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN - River Plate
Defensores:
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River Plate
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River Plate
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
- ZAID ROMERO - Getafe CF
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing Club
Mediocampistas:
- MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
- ANÍBAL MORENO - River Plate
- MILTON DELGADO - Boca Juniors
- ALAN VARELA - FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
Delanteros:
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
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