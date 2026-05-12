Olvidado: el gran ausente entre los campeones sin lugar en la prelista para el Mundial 2026

Lionel Scaloni ya definió en primera instancia cuáles son los 55 jugadores que lucharán por un lugar en la lista definitiva que viajarán al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá para defender el título conseguido en Qatar durante 2022, con varias sorpresas: jovenes talentos y grandes ausentes que resonaron.

Pareciera que el entrenador de la Selección argentina inició una renovación en su plantel empezando por borrar a una estrella del fútbol mundial que fue campeón del mundo y tuvo un rol importante para que el combinado nacional pueda hacerse con el título.

El jugador que sabe cuánto pesa la Copa del Mundo deberá mirar desde las tribunas el certamen debido a que el DT no lo convocó ni siquiera a la lista más amplia de convocados. Esta no es una situación particular debido a que su presente está marcado por lesiones y en medio de un presente donde todavía tiene que tomar decisiones a nivel clubes debido a la finalización de su contrato con la Roma a fines de junio.

Dybala 2

"La semana que viene será mi último partido ante mi afición, así lo estipula mi contrato. ¿Tengo alguna idea? Sí, pero me la guardo para mí", dijo tras el partido contra el Parma y sumó: "¿sé algo sobre mi futuro? Para ser honesto, no. A mí también me gustaría saberlo; mi contrato expira en dos partidos... El club nunca se ha puesto en contacto conmigo. Lo único que puedo decir es que el derbi probablemente será mi último partido ante la afición de la Roma".

Los otros cinco campeones del mundo afuera de la prelista

Más allá de la ausencia de la figura de Dybala, Scaloni hizo un cambio importante de otros nombres que estuvieron en el certamen disputado en Qatar. Ángel Di María es uno de los jugadores que quedó afuera de la nómina siguiendo con sus propias declaraciones en las cuales había confirmado el final de una etapa en el combinado nacional. Esta lista hace efectiva esa postura y destierra cualquier hipótesis sobre una posible convocatoria.

A su vez, entre la lista aparece un jugador que fue vital en el plantel por su rol que trascendió el hecho futbolístico: Papu Gómez, de una etapa compleja en su vida luego de ser suspendido por doping tras la Copa del Mundo 2022, también tendrá que mirarlo en la tribuna. Junto a él podría estar el arquero Franco Armani, quien se despidió del combinado nacional para darle paso a las nuevas generaciones, como el caso de Santiago Beltrán quien lo está reemplazando en River por su lesión y aparece en la prelista.

Ángel Correa

Por su parte, tampoco integran la lista Ángel Correa, con presente en América de México y Juan Foyth quien quedó afuera de la nómina por una importante lesión que lo marginó de la consideración del DT.

La prelista que presentó Scaloni

Arqueros:

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

Defensores:

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

Mediocampistas:

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

Delanteros: