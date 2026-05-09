James Rodríguez le dice adiós al fútbol: que pasará con la selección de Colombia y el Mundial 2026

El talentoso mediocampista colombiano tomó la drástica decisión a poco menos de la Copa del Mundo.

El futuro de James Rodríguez volvió a quedar envuelto en rumores y versiones que sacuden al fútbol internacional . Según medios colombianos, el mediocampista ya le habría comunicado a su actual club, Minnesota United FC, su intención de retirarse del fútbol profesional una vez finalice el Mundial 2026 con la Selección de Colombia.

La información tomó fuerza luego de que trascendiera que la dirigencia del conjunto estadounidense buscaba extender por seis meses más el contrato del colombiano , vínculo que originalmente fue firmado hasta junio de este año. Sin embargo, la respuesta del exjugador del Real Madrid habría sido negativa.

De acuerdo con reportes de AS Colombia, el futbolista considera que la Copa del Mundo 2026 será el cierre ideal para su carrera profesional. De concretarse , Rodríguez se despediría del fútbol a los 35 años , ya que cumplirá esa edad el próximo 12 de julio, apenas días antes de la finalización del certamen internacional.

Embed "James le dijo al Minnesota que podría retirarse después del Mundial", #EsUnHecho de #ASColombia pic.twitter.com/nbRVxuYOCF — AS Colombia (@AS_Colombia) May 9, 2026

Un presente lejos de su mejor versión

La posible decisión del colombiano llega en un contexto deportivo complejo. Tras su salida del Club León, donde no logró cumplir con las expectativas, James permaneció varios meses sin actividad hasta que fue anunciado como refuerzo del Minnesota United al inicio de la temporada 2026 de la MLS.

Su desembarco en Estados Unidos no tuvo el impacto esperado y las lesiones, sumadas a la irregularidad futbolística, volvieron a poner en duda su continuidad al máximo nivel. Pese a ello, el club norteamericano pretendía renovar el vínculo para que pudiera completar la temporada, aunque el jugador ya tendría tomada la decisión de ponerle punto final a su carrera.

En Colombia sostienen que el mediocampista busca enfocarse plenamente en disputar el Mundial con su selección y utilizar esa competencia como el último gran desafío de su trayectoria.

Una carrera marcada por la gloria y las lesiones

A pesar de la baja de rendimiento en sus últimos años, James Rodríguez construyó una carrera destacada en el fútbol europeo y sudamericano. Su etapa más exitosa fue en el Real Madrid, donde conquistó ocho títulos, entre ellos dos ediciones de la UEFA Champions League y dos Mundiales de Clubes.

También pasó por equipos de relevancia internacional como FC Bayern Munich y Everton FC, aunque nunca logró recuperar el nivel que mostró tras el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que fue una de las grandes figuras.

Las estadísticas reflejan la magnitud de su carrera: acumuló 522 partidos oficiales, con 127 goles y 161 asistencias en poco menos de 34.400 minutos disputados.

El Mundial 2026, el último objetivo

Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte del jugador, en el entorno de James aseguran que la decisión está prácticamente tomada y que el retiro podría hacerse público incluso antes del inicio de la Copa del Mundo.

De esta manera, el mediocampista colombiano buscaría despedirse del fútbol profesional defendiendo la camiseta de su selección en el máximo escenario internacional, en lo que sería el cierre definitivo de una de las carreras más reconocidas del fútbol colombiano de las últimas décadas.