Estallaron las redes: los mejores memes de la eliminación de Boca a manos de Huracán

El Globo sacó al Xeneize del torneo local con un triunfazo en la Bombonera y los hinchas no pudieron evitar las bromas en X e Instagram.

sufrió un golpe letal en la Bombonera al quedar eliminado del Torneo Apertura tras caer 3-2 frente a Huracán . El equipo de Claudio Úbeda acumuló su tercer traspié consecutivo, sumando esta derrota a las caídas en la Copa Libertadores. El encuentro estuvo marcado por goles anulados, penales polémicos y una fragilidad defensiva que sentenció el destino del Xeneize.

Como era de esperarse, el estrepitoso fracaso del conjunto de la Ribera inundó las redes sociales con una catarata de cargadas . Los usuarios no perdonaron los errores de Leandro Brey ni la insólita mano de Lautaro Di Lollo en el tiempo suplementario, que derivó en el segundo tanto de penal de Oscar Romero .

Las plataformas se inundaron de ingenio con el central como protagonista, comparando su infracción con un remate de vóley profesional. Algunos usuarios fueron más allá y emularon la mítica Mano de Dios de Diego Armando Maradona para ironizar sobre la situación. Por otro lado, el doblete del paraguayo generó una ola de comentarios sobre su respetuoso pedido de disculpas: su pasado con la camiseta azul y oro y la ley del ex fueron los ejes centrales de las bromas que rápidamente se volvieron virales.

Qué le queda a Boca antes del comienzo del Mundial 2026

Tras la eliminación, el calendario no le da respiro al conjunto comandado por el Sifón, que ahora debe enfocarse exclusivamente en la máxima competición continental para salvar el semestre. El conjunto de la Ribera se jugará su permanencia en el certamen continental en los duelos decisivos frente a Universidad Católica y Cruzeiro. Los enfrentamientos serán determinantes para las aspiraciones del equipo de la Ribera, que necesita recuperar la confianza y el volumen de juego para seguir en carrera.

Además de la competencia internacional, el Xeneize deberá afrontar compromisos por la Copa Argentina antes del receso por el inicio del Mundial 2026. El torneo federal aparece como la vía más directa para asegurar una plaza en las copas del próximo año y calmar el malestar de la hinchada. Con la presión al máximo, el cuerpo técnico sabe que no hay margen de error si quieren llegar a la cita mundialista con un panorama más alentador.

Boca 1

Boca 2

Boca 3

Boca 4

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2053275990244184466&partner=&hide_thread=false BOCA SUPERARÁ AHORA LOS TRES AÑOS Y MEDIO SIN GANAR TÍTULOS.



El último fue en MARZO 2023. pic.twitter.com/5xtyNeAwPQ — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 10, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EditsBoke/status/2053268595010867469&partner=&hide_thread=false Ya esta, vayanse, dejen de destruir a Boca. En 3 años no ganaron una mierda, perdieron todos los partidos importantes y la primer libertadores que juegan vamos a quedar afuera en fase de grupos. La peor dirigencia de la historia, Riquelme es el único responsable de hoy y de todo. — EDITS BOKE (@EditsBoke) May 10, 2026