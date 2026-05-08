Las sorpresas en la lista de convocados de Boca para el cruce contra Huracán

Boca Juniors recibirá este sábado por la tarde a Huracán en el duelo de octavos de final del Torneo Apertura 2026 . Claudio Úbeda tiene casi definido al equipo titular, aunque la gran incógnita en la Ribera era si iba a poder contar con su arquero titular luego de que saliera de la cancha con una seria molestia en el duelo del martes pasado ante Barcelona en Guayaquil.

Finalmente el cuerpo técnico recibió buenas noticias y Leandro Brey estará disponible para el choque ante el Globo. La imagen de su salida del partido por Copa hizo pensar a más de uno que el joven arquero surgido en el Xeneize no llegaría siquiera a integrar el banco de suplentes para el estreno de su equipo en los playoffs de la Liga Profesional.

Recordemos que su lugar fue ocupado por Javier García, quién dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico encabezado por el Sifón Úbeda. El veterano arquero Xeneize fue el plan A durante el resto de la semana para Úbeda pensando en el duelo eliminatorio ante el Globo.

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Pero el de Brey no es la única noticia en la lista de convocados de Boca. Esta semana también se darán los regresos al primer equipo de Ander Herrera y Adam Bareiro. El mediocampista español se recuperó de un desgarro que había sufrido dos semanas atrás en la entrada en calor del partido ante Defensa y Justicia, y reaparece en la lista; lo mismo que ocurre con el delantero paraguayo, que viene de dos partidos sin jugar: en Santiago del Estero contra Central Córdoba y en Guayaquil, donde no pudo estar porque tuvo que cumplir una fecha de suspensión.

El probable XI de Boca vs Huracán

De no mediar imprevistos, el once titular de Boca para ir en busca del boleto a cuartos del Apertura será con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. Esta es la formación que más rédito le dio al DT en lo que va del semestre y que prácticamente empezó a salir de memoria pese a las últimas dos derrotas por Copa (ante Cruzeiro y Barcelona), que comprometieron la situación del equipo en el ámbito internacional.

Boca se jugará gran parte del semestre en las próximas dos semanas: en caso de clasificarse a cuartos ante Huracán, recibirá al ganador de la llave que enfrentará mañana por la noche a Argentinos Juniors y Lanús en La Paternal. Ese hipotético duelo sería el próximo martes o miércoles. Si avanza en dicho compromiso, volverá a presentarse en condición de local el fin de semana por las semifinales del torneo doméstico, ese partido sería el sábado 16 de mayo.

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El martes 19 de mayo jugará en casa contra Cruzeiro por la penúltima jornada de la fase de grupos de la Libertadores y, el jueves 28, definirá su pase a octavos ante la Universidad Católica de Chile en la Bombonera. Vale mencionar que, en caso de llegar a la final del Apertura, la misma ya tiene día, sede y horario: será el domingo 24 de mayo, a partir de las 15, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.