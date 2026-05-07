Uno es campeón del mundo: Boca buscaría a dos arqueros de la Selección argentina para reforzarse

Las lesiones de Agustín Marchesín y Leandro Brey generaron preocupación en el mundo Boca. Cuáles son los nombres que empiezan a sonar.

Boca tiene un problema grave en el puesto de arquero por la lesión de Agustín Marchesín sufrida en el primer duelo ante Barcelona de Ecuador , y la dolencia de Leandro Brey por la que no pudo continuar en la revancha por la fase de grupo de la Copa Libertadores. Es por eso que en el próximo mercado de pases haría un intento por dos arqueros de renombre.

En las últimas horas trascendió que la comisión directiva del club iría a la carga de dos jugadores que son considerados por Lionel Scaloni y tienen lugar en la Selección argentina . Uno de ellos fue campeón del mundo con el selección en Qatar 2022.

Según dio a conocer el medio Bolavip, el arquero Walter Benítez que surgió en las divisiones inferiores de Quilmes no tiene el protagonismo deseado en Crystal Palace, un panorama que hace ilusionar al elenco xeneize. No solo eso sino que la clave será el representante del arquero, de nombre Kristian Bereit, quien fue el encargado de acercar a Ander Herrera y también a Santiago Ascacibar.

Walter Benítez

Gerónimo Rulli, el campeón del mundo que buscaría el xeneize

El jugador tiene una importante consideración por parte del entrenador de la Selección argentina que posiblemente lo convoque al certamen ecuménico que tendrá lugar este año en Estados Unidos, México y Canadá. Lo que deberá tener en cuenta el club es que el vínculo del futbolista con el Olympique de Marsella estará vigente hasta el 30 de junio de 2027.

Ruli.jpg Gerónimo Rulli tuvo un insólito error ante el PSG en la Supercopa de Francia.

Se reveló la gravedad de la lesión de Brey: ¿Cuánto tiempo lo pierde Boca?

El mundo Boca comenzó a recibir noticias alentadoras a pesar de la caída frente a Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores. Las alarmas que se encendieron en Guayaquil por el estado físico de Leandro Brey, quien debió abandonar el campo tras un fuerte choque con Byron Castillo, parecen haber quedado atrás.

El joven arquero se sometió a estudios médicos de rigor apenas aterrizó en Buenos Aires. El informe médico descartó una lesión de gravedad, arrojando como diagnóstico un traumatismo en la zona del pubis producto del impacto sufrido en la zona inguinal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051820678551101585&partner=&hide_thread=false ¡¡MALAS NOTICIAS PARA BOCA!! Brey sufrió un fuerte golpe y sale reemplazado en el duelo ante Barcelona de Guayaquil. ¡Entra Javi García!



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De esta manera, el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda mantiene la esperanza de contar con el arquero para el cruce ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. La disponibilidad de Brey quedará sujeta a que baje la inflamación en la zona afectada y a que el futbolista no presente molestias al realizar esfuerzos físicos durante los entrenamientos.

En caso de que el juvenil no llegue en condiciones óptimas, la responsabilidad de los tres palos volverá a recaer sobre Javier García, quien en Ecuador regresó a la actividad oficial tras 786 días de inactividad.

Así fue la derrota de Boca contra Barcelona de Ecuador

Boca cayó por 1 a 0 ante Barcelona de Ecuador en un encuentro en el que tuvo algunas llegadas claras pero careció de efectividad, disputado esta noche en el estadio Monumental Banco Pichincha, por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El único gol del partido fue convertido por el mediocampista Héctor “Tito” Villalba a los 27 minutos de la segunda parte. La derrota deja al equipo que dirige Claudio Úbeda en el segundo lugar del grupo D, con seis unidades, mientras que el local se mantiene último aunque sumó sus primeros puntos del certamen, llegando a las tres unidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2051839322240782669&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE BARCELONA SC! Gran definición de Villalba para abrir el partido para el local #BarcelonaSC 1-0 #Boca



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Además, ambos equipos jugaron toda la segunda parte con 10 hombres: Boca sufrió la expulsión del mediocampista Santiago Ascacibar a los 32 minutos, mientras que los dirigidos por César Farías se quedaron sin el volante argentino Milton Celiz, expulsado en el quinto minuto de descuento de la primera etapa.

En la próxima fecha, el “Xeneize” deberá recibir al duro Cruzeiro de Brasil, que cortó su racha como invicto, el martes 19 de mayo a las 21:30, mientras que el equipo ecuatoriano será visitante de la Universidad Católica de Chile el jueves 21 de mayo desde las 21:30.

La primera llegada del partido fue de Boca, a los seis minutos, cuando un córner al segundo palo no pudo ser despejado y permitió una tijera improvisada del mediocampista Santiago Ascacibar, que no pudo definir bien por un resbalón en una cancha inundada. El rebote le quedó al defensor Ayrton Costa, que punteó la pelota pero no pudo superar al arquero José Contreras.

El local tuvo su primer acercamiento a los 19 minutos, con un centro atrás desde la derecha del delantero argentino Darío Benedetto para el remate del volante Milton Celiz, ante el arco descubierto, aunque el disparo del exjugador de Riestra dio en un compañero y se fue desviado.

Tras la llegada de peligro de Barcelona, el encuentro estuvo demorado cinco minutos por la lesión del arquero Leandro Brey, quien tuvo que ser reemplazado por el tercer arquero en la conformación inicial del plantel: Javier García, de 39 años.

El “Xeneize” se quedó con un hombre menos a los 32 minutos del primer tiempo, luego de una dura patada en la cabeza del mediocampista Santiago Ascacibar ante Milton Celiz.

En tiempo cumplido de la primera parte, un buen pase filtrado del enganche Tomás Aranda habilitó el desmarque a la espalda de la defensa rival del delantero Miguel Merentiel, que intentó con un disparo bajo al primer palo pero no sorprendió a Contreras.

El partido volvió a ponerse en igualdad de condiciones en el quinto minuto de descuento del primer tiempo, luego de un codazo de Celiz en la cara del mediocampista Leandro Paredes, el cual fue juzgado tras una revisión en el VAR.

La primera llegada de riesgo de la segunda parte fue del equipo argentino, en el segundo minuto, con un remate desde el costado derecho de Paredes, que salió a media altura y buscando el primer palo y fue desviado por Contreras sobre su poste izquierdo.

Cuando iban 14 minutos, un buen cambio de frente de Aranda llegó a la banda izquierda y dejó mano a mano a Merentiel, aunque el “charrúa” fue sorprendido por el achique de Contreras hasta el borde del área y definió al cuerpo, permitiendo que el guardameta rival contenga el disparo.

Tres minutos más tarde, un pase en cortada excelente de Paredes permitió que el delantero Exequiel Zeballos se filtre por el costado izquierdo y quede mano a mano con el arquero rival, intentando un centro atrás para el delantero Milton Giménez que fue impreciso.

En 27 minutos, un desborde por derecha del mediocampista Jhonny Quiñónez terminó en un centro atrás para el mediocampista argentino Héctor “Tito” Villalba, que cruzó un derechazo bajo de primera para marcar el 1-0.

La última llegada del partido fue del propio mediocampista surgido de San Lorenzo, que tuvo un contraataque en el que corrió desde campo propio hasta el área rival, aunque su disparo salió muy centralizado y fue detenido con el cuerpo por Javier García.