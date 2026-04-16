El emotivo mensaje de Agustín Marchesín tras la lesión sufrida: "No encuentro explicación para esto"

El arquero de Boca publicó en sus redes sociales luego de que se conociera que estará entre 6 y 9 meses sin jugar.

A pesar de la gran victoria de Boca el martes por Copa Libertadores , la jornada terminó siendo un poco oscura cuando se conoció la lesión de Agustín Marchesín : el arquero del Xeneize estará entre 6 y 9 meses sin jugar por la rotura del ligamento cruzado.

Tras conocerse el parte médico, el ex Lanús publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, agradeciendo a los hinchas y lamentando el no poder cumplir su sueño de jugar la Libertadores con el Xeneize.

"No es fácil digerir esto, ni explicar lo que siento. De chico en San Cayetano veía el fútbol muy lejano y jugar en Boca era el mayor sueño de toda mi vida" comenzó el arquero a través de su Instagram.

"Aunque lo veía inalcanzable, jugar la Libertadores con Boca, esa que veía a Oscar, el Pato, el Mono, Román, el Guille, Martín era una locura. El fútbol me ha dado mucho, más de lo que alguna vez pensé, me tocó vivir momentos únicos. Estaba cerca de cumplir eso que siempre anhelé, defender a Boca en la tan hermosa Libertadores" continuó Marchesín, expresando su cariño por el club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2044905433740017815?s=20&partner=&hide_thread=false EL MENSAJE DE MARCHESIN TRAS SU LESIÓN: "Estaba cerca de cumplir mi sueño de defender a Boca en la Libertadores. No encuentro explicación para esto"



"No es fácil digerir esto ni explicar lo que siento. De chico, en San Cayetano, veía el fútbol muy lejano y jugar en Boca era… pic.twitter.com/TB1FTi3vKu — Diario Olé (@DiarioOle) April 16, 2026

Con respecto a su lesión, el arquero manifestó "no encuentro explicación para esto" y luego agradeció el cariño tras confirmarse el parte médico: "Agradezco a mis compañeros, dirigentes, técnicos e hinchas por el cariño que uno necesita en este momento tan delicado".

Finalmente, cerró con unas palabras de confianza sobre el futuro del equipo: "Confío mucho en este grupo de trabajo y sé que vienen cosas lindas para este plantel q tanto merece".

¿Boca reemplazará a Marchesín?

Esa grave lesión le da la posibilidad al Xeneize de fichar a pesar de que el mercado de pases haya cerrado, pero la decisión de la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme sería darle la oportunidad a Leandro Brey al menos hasta junio.

El rendimiento del juvenil definirá si en el próximo mercado de pases Boca sale en búsqueda de un arquero, algo que resultaría lógico si el club de la Ribera continúa en carrera por la Copa Libertadores. Meses atrás se mencionaron nombres como Gerónimo Rulli, Rodrigo Rey y Nahuel Losada, entre otros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2044438802312089976?s=20&partner=&hide_thread=false Todo va encaminado a que #Boca se quede con Leandro #Brey y Javi #García, y que el arquero de #Reserva, Fernando #Rodríguez (21 años, 1,90m, de Misiones) empezará a trabajar con la Primera.



Si hay final del #Apertura, a #Boca le quedan 10 partidos.



@MonroigDiego pic.twitter.com/qtfwMwP2R2 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 15, 2026

Según el reglamento, la sustitución de un arquero por lesión grave se puede realizar en cualquier fase del torneo (desde fase de grupos hasta la final) y se debe realizar hasta 24 horas antes del siguiente partido para que pueda ser de la partida. El nuevo arquero deberá utilizar el mismo número de camiseta que el jugador sustituido (en este caso, el que usaba Marchesín).

Entonces, para la Copa Libertadores, Boca puede contratar a un arquero de otro club incluso si jugó la fase previa de la Copa, aunque hay restricciones si ya jugó fase de grupos para otro equipo en la misma edición, según el manual de competición vigente.

Para el Torneo Apertura, al ser una lesión que demanda más de 4 meses de recuperación, la AFA suele otorgar un cupo extra, lo cual le permitiría al “Xeneize” fichar un arquero para el campeonato.