La dura crítica de Bearman a Colapinto por su choque en Japón

El piloto británico de Fórmula 1 , Ollie Bearman , no se había expresado hasta el momento después de su fortísimo accidente en el GP de Japón. Las imágenes del duro impacto de 50 G contra las barreras de contención en el ingreso de la curva de la Cuchara de Suzuka dieron la vuelta al mundo y puso en estado de alerta máxima a la FIA, que de inmediato comenzó a analizar la nueva normativa para realizar modificaciones. Recordemos que Franco Colapinto quedó involucrado en aquel incidente en el que muchos cargaron de responsabilidad al pilarense.

Los pilotos habían advertido desde Australia, donde se corrió la primera carrera de la 77ª temporada de F1, que un fuerte accidente podía darse. “No se trata de si pasará, se trata de cuándo”, había dicho Checo Pérez. Y se dio en tierras japonesas cuando el inglés de Haas se encontró con el Alpine de Colapinto en la recta que desemboca en Spoon, con una diferencia de velocidad de 50 km/h. El motivo: estaban en diferentes fases de energía. Mientras Bearman tenía su batería a tope, el argentino estaba en pleno proceso de recarga de su unidad de potencia Mercedes. Así, el británico debió realizar una maniobra de esquive sobre Franco, pisó el pasto y terminó estrellándose.

Colapinto fue blanco de varios ataques en redes de gente que lo consideraba responsable del accidente de Bearman por un leve movimiento que había realizado hacia la izquierda con su A526. Casi de inmediato, Ayao Komatsu, director del team estadounidense, salió al cruce: “Antes de esa curva 13, Colapinto, siempre estaba haciendo algo constante. No es culpa suya en absoluto. En ese momento, Ollie usó el botón de impulso y hubo una diferencia de velocidad de 50 km/h”, zanjó el ingeniero japonés.

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En toda esta historia faltaba la palabra de Bearman, y finalmente habló en el podcast Up To Speed y apuntó contra Colapinto. “Es la primera vez en la historia, o al menos que yo recuerde de los últimos tiempos, en el que dos autos peleen una posición con una diferencia tan enorme de velocidad. Y eso fue el desafortunado resultado de estas regulaciones, pero esa fue una diferencia de 50 km/h", comenzó relatando.

La palabra de Ollie Bearman

"Franco se movió delante de mí para defender la posición. El año pasado hubiera sido absolutamente al límite, pero probablemente hubiera estado todo bien porque había una diferencia de cinco o diez km/h. Pero con 50 km/h, no me dejó espacio suficiente y tuve que evitar un choque mucho más grande. Básicamente, su movimiento a la izquierda fue pequeño, pero cuando hay tanta diferencia de velocidad cualquier movimiento es enorme. Tuve mucha suerte de no pegarle a él porque habría sido mucho peor”, dijo Ollie Bearman.

El piloto que pertenece a Ferrari y que corre en Haas continuó con su relato: “El viernes hablamos de eso por lo que lo hace todavía más frustrante. Nos dijimos, 'vamos, tenemos que tener más respeto entre nosotros'. Sí, movete para defender tu posición, pero con un poco más de tiempo porque las diferencias de velocidades son las más grandes de la historia de nuestro deporte y dos días después sucede eso. Para mí es inaceptable”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/filonewsOK/status/2038256687136571900&partner=&hide_thread=false Así fue el choque de Bearman en el GP de Japón: el piloto de Haas se fue de pista al intentar superar a Colapinto e impactó contra el muro.



Ahora, la FIA evalúa cambios en la F1 tras el accidente.pic.twitter.com/8E9FdldXBi — Filo.news (@filonewsOK) March 29, 2026

Además, aseguró que no habló con Franco Colapinto después del accidente y explicó que no se trata de dejarse pasar. “No hay que dejar la puerta abierta, pero él me vio acercándome y se movió. El año pasado hubiera estado bien, pero este año me vio demasiado tarde. Voy con una diferencia de velocidad tan grande que en esa etapa ya es tarde para moverse. Yo vi que él miró por el espejo y se fue para la izquierda, lo cual no es bueno”.

Bearman sufrió un fuerte golpe en la rodilla derecha, pero no tuvo fracturas. Sobre el momento posterior al choque, explicó: “Solo quería salir rápido para demostrarle a mi familia, que siempre está pendiente, que estaba bien. Aunque desde fuera fue un choque fuerte, no pasó nada grave y los coches son increíblemente seguros, lo cual es una prueba del trabajo que está haciendo la FIA. El auto no sufrió demasiados daños para la magnitud del impacto, el chasis está bien y yo, en general, estoy bien”, cerró.