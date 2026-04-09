El verdadero motivo por el que el hombre se desnudó en el centro de Neuquén

La insólita escena ocurrió este mediodía en el barrio Centro Este de la capital. La policía explicó las razones a LM Neuquén.

Se conocieron los motivos del escandaloso acto de nudismo en el centro neuquino.

El impactante episodio ocurrido este jueves al mediodía en el barrio Centro Este de Neuquén , cuando un hombre se desnudó en la calle y generó disturbios frente a la EPET 14, sumó más detalles durante esta tarde. Desde la Policía confirmaron el motivo que provocó el sorpresivo accionar.

El hecho se registró cerca de las 13:30 en la esquina de Santa Fe y Pinar , en pleno ingreso y egreso de los alumnos al establecimiento educativo. Frente a este escenario, el sujeto se quitó la ropa, se subió al capot de su auto y comenzó a gritar incoherencias.

Desde la Policía confirmaron que el comportamiento estuvo directamente vinculado a un cuadro de alteración por consumo de sustancias y trastornos de salud mental .

hombre desnudo en pleno centro

¿Qué dijo la policía?

El comisario inspector coordinador operativo de Seguridad Confluencia, Néstor Catalán, explicó a LM Neuquén que un llamado al centro de operaciones alertó “sobre una persona completamente desnuda en calle Pinar y Santa Fe, dañando árboles”.

El aviso motivó el despliegue del cuerpo policial de la Comisaría Primera, que rápidamente se dirigió al lugar. Al llegar, los efectivos confirmaron la situación. “Era un masculino completamente desnudo, exaltado, hablando con palabras sin sentido, no coordinaba”, describió.

Catalán remarcó que el cuadro no era desconocido para las fuerzas de seguridad.

“Se observaba que estaba bajo el efecto de alguna sustancia”, afirmó. “Se observaba que estaba bajo el efecto de alguna sustancia”, afirmó.

asi detuvieron al hombre desnudo en nqn

¿Quién es el hombre que se desnudó?

Según precisó Catalán, se trata de un hombre de 47 años, con domicilio en Neuquén, que reside en el edificio de la misma esquina donde sucedieron los hechos.

“Es una persona con problemas de trastornos psicóticos y consumo de sustancias prohibidas”, aseveró. Esta combinación habría sido la causante que terminó con la escena de desnudismo, destrozos y comportamiento agresivo.

Asi fue detenido el hombre que se desnudó en Neuquén

Antes de ser demorado, el hombre arrancó árboles en la vía pública e incluso intentó ingresar a una vivienda. “Una vecina manifestó que este sujeto había querido entrar a su casa y manipuló la puerta, por lo que decidió llamar a la policía”, detalló el comisario.

Persecución y agresión a la policía

Cuando los efectivos intentaron intervenir, el hombre ofreció resistencia y escapó. “En primera instancia no se lo pudo demorar; se retiró por calle Santa Fe”.

La situación obligó a una persecución que terminó a pocas cuadras en cercanías al CPEM 46. “Se le hizo un seguimiento y a unos 100 metros se logró reducirlo”, explicó Catalán y agregó: “En el forcejeo dañó la prenda de vestir de un efectivo policial y también abolló el capot de un móvil”, por lo que se le inició una causa por atentado y resistencia a la autoridad, con intervención de la fiscalía.

Joven desnudo en calle Santa Fe al 1100 (1) Maria Isabel Sanchez

Internado y bajo custodia

Tras ser reducido, personal de salud intervino y trasladó al hombre al Hospital Castro Rendón. “Se lo trasladó para un mejor seguimiento y quedó internado en el sector de Salud Mental, donde permanece en observación y bajo custodia policial”, confirmó el comisario.

En paralelo, se aguardan los resultados de los estudios toxicológicos que permitirán confirmar el nivel de sustancias en su organismo.

“La fiscalía va a evaluar la situación, pero estamos ante una persona con un estado de salud complejo”, concluyó Catalán. “La fiscalía va a evaluar la situación, pero estamos ante una persona con un estado de salud complejo”, concluyó Catalán.