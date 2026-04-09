A los gritos y desbordado: así fue detenido el hombre que se desnudó en plena calle de Neuquén

La escandalosa situación ocurrió este jueves al mediodía en calle Santa Fe, frente a la EPET 14. El hombre se desnudó, rompió plantas y enfrentó a la policía.

Los vecinos y vecinas del barrio Centro Este de Neuquén capital no salen del asombro que les generó la escandalosa situación de un hombre desnudándose a plena luz del día y caminando entre la gente . La secuencia ocurrió este jueves al mediodía, en un horario de gran flujo de personas y automóviles.

De acuerdo con la información recabada por LM Neuquén , el hecho ocurrió alrededor de las 13:30 en la esquina de las calles Santa Fe y Pinar , frente a la EPET 14 , cuando el hombre, sin vergüenza alguna, se despojó de sus prendas, se sentó sobre el capot de su auto y comenzó a gritar al aire.

La situación llamó la atención no solo de quienes circulaban por la zona, sino también de los estudiantes y familias que salían y entraban al colegio. Los mismos, asombrados, fueron espectadores en primera persona del show y rápidamente tomaron fotos y videos del momento.

Según relataron a este medio, se desprendió sin pudor de su ropa, que quedó esparcida sobre la vereda, y se paró frente a su auto Chevrolet bordo. La secuencia, hasta que fue detenido, habría durado alrededor de media hora.

asi detuvieron al hombre desnudo en nqn

¿Quién es el hombre que se desnudó en pleno centro de Neuquén?

Integrantes del establecimiento educativo cercano confirmaron que el hombre se encontraba en estado de alteración. Los mismos testigos sospechan que la reacción fue provocada por el consumo de sustancias.

Además, afirmaron que se trata de un vecino del barrio que vive en el edificio ubicado en la esquina Santa Fe y Pinar, sobre una conocida casa de comidas, y agregaron que, previo al escandaloso acto, el muchacho rompió el ascensor del complejo.

Ante la llamativa escena, varios móviles policiales se desplazaron rápidamente al lugar. Al llegar, los efectivos redujeron al individuo para evitar que continuara con su conducta o que la situación escalara hacia un conflicto mayor.

hombre desnudo en pleno centro

"Estaban todos los alumnos filmando, grabando videos. El hombre empezó a pegarle a cosas; después se sentó arriba del capot de un auto. Cuando la policía lo fue a aprehender, se enojó y parece que le rompió la remera a uno. Fue una locura", describió una docente a LM Neuquén, testigo de la situación.

El hombre fue demorado por la policía, no sin antes ofrecer resistencia. Los testigos aseguran que se peleó con la policía y no sería la primera vez que sufre este tipo de alteraciones.

A pesar de su estado y la resistencia, durante el operativo de su detención no se registraron —al menos por el momento— incidentes físicos de gravedad.

Joven desnudo en calle Santa Fe al 1100 (2) Maria Isabel Sanchez

En el lugar de los hechos aún permanecen su vehículo y los árboles arrancados por el mismo joven. Por el momento, se desconoce la identidad del hombre y los motivos que habrían desatado su accionar.