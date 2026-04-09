Neuquén La Mañana Neuquén Escándalo en el centro neuquino: un hombre se desnudó en plena calle y fue detenido por la Policía

Una escandalosa situación alteró a vecinos y transeúntes este jueves al mediodía. Es que un hombre se desnudó en plena calle, sobre Santa Fe, entre Pinar y Ameghino.

Según relataron testigos del hecho, el hombre se desprendió sin pudor de su ropa, que quedó tirada en la vereda, afuera del EPET 14 y a metros de la escuela primaria 183 y el CPEM 46. Según pudo observarse, posó junto a su vehículo y transitó con normalidad por la calle.

La extraña situación derivó en la intervención de la Policía, que redujo y demoró al hombre. En el lugar se hicieron presentes varios efectivos y móviles policiales.