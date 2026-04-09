El clima en Neuquén

icon
25° Temp
25% Hum
Neuquén
La Mañana Neuquén

Escándalo en el centro neuquino: un hombre se desnudó en plena calle y fue detenido por la Policía

Ocurrió este jueves al mediodía sobre la calle Santa Fe, afuera del EPET 14. La ropa quedó tirada en la vereda y la Policía lo redujo.

Escándalo en el centro neuquino: un hombre se desnudó en plena calle y fue detenido por la Policía

Una escandalosa situación alteró a vecinos y transeúntes este jueves al mediodía. Es que un hombre se desnudó en plena calle, sobre Santa Fe, entre Pinar y Ameghino.

Según relataron testigos del hecho, el hombre se desprendió sin pudor de su ropa, que quedó tirada en la vereda, afuera del EPET 14 y a metros de la escuela primaria 183 y el CPEM 46. Según pudo observarse, posó junto a su vehículo y transitó con normalidad por la calle.

La extraña situación derivó en la intervención de la Policía, que redujo y demoró al hombre. En el lugar se hicieron presentes varios efectivos y móviles policiales.

Hasta el momento, no se brindaron explicaciones oficiales sobre lo ocurrido.

hombre desnudo en pleno centro

En desarrollo.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel