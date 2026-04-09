Escándalo en el centro neuquino: un hombre se desnudó en plena calle y fue detenido por la Policía

Ocurrió este jueves al mediodía sobre la calle Santa Fe, afuera del EPET 14. La ropa quedó tirada en la vereda y la Policía lo redujo.
Una escandalosa situación alteró a vecinos y transeúntes este jueves al mediodía. Es que un hombre se desnudó en plena calle, sobre Santa Fe, entre Pinar y Ameghino.
Según relataron testigos del hecho, el hombre se desprendió sin pudor de su ropa, que quedó tirada en la vereda, afuera del EPET 14 y a metros de la escuela primaria 183 y el CPEM 46. Según pudo observarse, posó junto a su vehículo y transitó con normalidad por la calle.
La extraña situación derivó en la intervención de la Policía, que redujo y demoró al hombre. En el lugar se hicieron presentes varios efectivos y móviles policiales.
Hasta el momento, no se brindaron explicaciones oficiales sobre lo ocurrido.
En desarrollo.
Te puede interesar...
Leé más
Nuevas voces y nuevos tiempos para Neuquén Trabun Mapu, el Himno de la provincia
Mercado Concentrador del Neuquén: nuevos horarios y dos días cerrado
Figueroa impulsa la formación para que el trabajo sea primero para los neuquinos
-
TAGS
- Neuquén
Noticias relacionadas