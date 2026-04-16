El audaz narco que quiso atravesar la frontera con 90 kilos de droga tuvo por fin una buena noticia: ¿Qué resolvieron?

El hombre, de Misiones, fue atrapado en Pino Hachado cuando buscaba llegar a Chile en su auto. El año pasado fue condenado pero, sin demorarse, buscó una flexibilización de la medida cautelar.

El narco misionero había ocultado ladrillos de marihuana en distintos puntos de su vehículo.

Mientras el narco neuquino Claudio “Guata” Sanhueza vio frustradas sus intenciones de dejar el penal de Senillosa, otro condenado por el tráfico de una millonaria carga de marihuana consiguió un beneficio a partir de una presentación de su defensor oficial.

El hombre que impulsó el pedido de una flexibilización en la medida que cumplía en una cárcel federal es oriundo de Misiones aunque en 2024 no dudó en atravesar todo el país en un Citroën Xsara Picasso con 90 kilos de marihuana distribuidos en el guardabarros, baúl y hasta la zona del motor. Su plan delictivo terminó de la peor manera en Pino Hachado, cuando los efectivos de Gendarmería Nacional Argentina comprobaron que no se trataba de un automovilista común sino que buscaba llegar al vecino país con fines non sanctos.

El narco misionero, identificado como Leandro Baum , pudo definir su situación ante el Tribunal Oral Federal de esta capital (TOF) recién sobre finales de 2025 y recibió una condena de 4 años y medio de cárcel efectiva. Sin embargo, a partir de una solicitud que hizo a su defensor oficial, la semana pasada se analizó ante el juez de Ejecución un reclamo para acceder a la prisión domiciliaria.

Con el respaldo del testimonio de una profesional del área social, la defensa logró que el Ministerio Público Fiscal no se oponga al pedido. En este caso, la parte acusadora se limitó a solicitar que sea controlado con una tobillera electrónica y que cumpla pautas de conducta.

Los reactivos dieron positivo en los 838 ladrillos de marihuana encontrados. Los reactivos dieron positivo en los 838 ladrillos de marihuana encontrados.

El hombre condenado también tuvo oportunidad de manifestarse e hizo hincapié en el acompañamiento a su familia.

Frente a los argumentos expuestos, el juez interviniente aceptó el pedido de la defensa y Baum ya se encuentra gozando del beneficio del arresto domiciliario en una localidad de Misiones. Hasta la semana pasada, permanecía en la cárcel U17 de Misiones.

Droga hasta en el motor

El frustrado intento de Baum de atravesar la frontera argentina-chilena con la valiosa carga de droga ocurrió el 4 de agosto de 2024, en horas de la tarde. Como otros tantos automovilistas, detuvo su marcha en el control aduanero de Pino Hachado. Lo que en apariencia iba a ser un trámite de rigor, se transformó en un enorme despliegue de efectivos de Gendarmería al comprobar que el conductor no era un turista o viajero más sino un narco con escasa suerte.

Apenas se comunicó lo que estaba sucediendo, se recibieron las órdenes para avanzar en la inspección y los responsables de revisar el vehículo no dejaron de sorprenderse por la cantidad de paquetes de marihuana escondidos en distintos sectores: más de dos centenares distribuidos en un doble fondo del baúl, los guardabarros delanteros y traseros y también en una estructura novedosa, que se había armado entre el torpedo y el motor. En total, los gendarmes contaron 248 paquetes de marihuana por un peso superior a los 90 kilos.

gendarmería controles.jpg Los sospechosos ocultaban un poco más de 146 gramos de marihuana. Gentileza Gendarmería

Sin posibilidad de justificarse, el conductor del auto terminó procesado por contrabando de exportación doblemente agravado por tratarse de estupefacientes inequívocamente destinados a su comercialización en grado de tentativa.

De esta forma, la causa llegó a su definición recién en diciembre del año pasado y el MPF y la defensa oficial acordaron avanzar con un proceso abreviado y que Baum cumpla un castigo de 4 años y medio de cárcel efectiva.

Se quedó sin auto

Lejos de cuestionar lo acordado, el acusado aceptó la pena y señaló que comprendía los alcances de la presentación realizada ante el TOF.

En este marco, el juez unipersonal del TOF hizo un repaso de los descargos de la parte acusadora y la defensa y destacó que mostraba su acuerdo con la calificación legal.

Además de confirmar el monto de castigo que deberá cumplir el narco, el magistrado estableció que el auto Citroën sea decomisado y quede a disposición de la Dirección General de Aduanas.