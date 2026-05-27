Condenaron a un narco que atropelló y mató a una docente mientras escapaba con 280 kilos de marihuana

Marcelo “Botica” Ferreyra recibió una pena de siete años de prisión en un juicio que se ventiló en Corrientes. La fiscalía apelará la pena.

El narco Marcelo “Botica” Ferreyra recibió una nueva condena por transportar marihuana durante la fuga fatal en Corrientes.

Marcelo Raúl “Botica” Ferreyra , un narco con antecedentes, volvió a recibir una condena en Corrientes después de protagonizar una fuga que terminó con la muerte de una joven docente de 21 años.

La Justicia Federal lo sentenció a siete años de prisión por transportar más de 280 kilos de marihuana en un auto con el que atropelló y mató a Manuela Yaquelin Ponce durante una persecución ocurrida en 2024.

El fallo se suma a otras condenas previas que Ferreyra ya acumulaba por homicidio y transporte de droga . Los fiscales del caso consideraron insuficiente la pena y anticiparon que apelarán la sentencia ante la Cámara de Casación.

La condena contra “Botica” Ferreyra por transportar marihuana

La nueva sentencia fue dictada por la Justicia Federal de Corrientes y está vinculada con un operativo realizado el 22 de mayo de 2024. Ese día, Ferreyra conducía un Renault Fluence bordó cargado con más de 280 kilos de marihuana acondicionados dentro del vehículo.

narco La investigación determinó que el operativo narco incluía un auto “puntero” para alertar sobre controles en la ruta.

La investigación determinó que el traslado de la droga no se realizaba de manera aislada. Delante del auto circulaba un Chevrolet Prisma utilizado como “puntero” para alertar sobre posibles controles de seguridad en la ruta.

El conductor de ese vehículo, Miguel Ángel Da Rosa, fue condenado a cuatro años de prisión como partícipe secundario del hecho. Los jueces consideraron probado que Da Rosa colaboró activamente con Ferreyra tanto durante el traslado de la droga como después del choque fatal.

Tras el accidente, incluso lo ayudó a escapar hacia la terminal de ómnibus de Gobernador Virasoro.

Durante el juicio, Ferreyra pidió disculpas a la familia de la víctima, aunque intentó desligarse del cargamento de droga asegurando que desconocía la existencia de los estupefacientes dentro del auto. La estrategia defensiva no prosperó frente a las pruebas reunidas por la fiscalía.

Antes de esa versión, además, el acusado había intentado sostener otra explicación: denunció falsamente que hombres armados lo habían obligado a transportar la carga ilegal. Con el avance de la investigación, terminó abandonando ese relato.

docente atropellada narco ferreyra corrientes

La persecución que terminó con la muerte de una docente

El episodio que derivó en la tragedia comenzó cuando Ferreyra intentó escapar de un control de Prefectura sobre la ruta 94, en Corrientes. Los investigadores reconstruyeron que el acusado aceleró para evitar el operativo y continuó manejando a alta velocidad.

Durante la fuga, intentó sobrepasar a un camión y terminó embistiendo de frente a Manuela Yaquelin Ponce, una docente de 21 años que viajaba en moto y regresaba a su casa. La joven murió como consecuencia del impacto.

Ese caso ya había sido juzgado en la Justicia provincial correntina, donde Ferreyra recibió en julio de 2025 una condena de cinco años de prisión por homicidio. Los fiscales remarcaron durante el debate que la víctima quedó tendida sobre la ruta sin recibir asistencia inmediata tras el choque.

El historial narco de Ferreyra y el reclamo de la fiscalía

La condena conocida ahora no representa el único antecedente judicial de Ferreyra vinculado con el narcotráfico. El acusado también admitió responsabilidad en otro expediente relacionado con el intento de traslado de 630 kilos de marihuana en Misiones durante 2023.

Ese caso terminó mediante un juicio abreviado con una pena de cuatro años de prisión. La carga había sido abandonada en una zona rural después de un operativo sorpresivo de Gendarmería sobre la ruta 12. Los implicados escaparon a pie por sectores de monte y selva para evitar ser detenidos.

Frente a ese historial, los fiscales federales Carlos Schaefer y Gabriel Romero Olivello habían solicitado una condena mucho más alta para Ferreyra y Da Rosa. Durante los alegatos reclamaron una pena de 14 años al considerar la gravedad del transporte de droga, la fuga y la muerte de la docente.

También cuestionaron la actitud del acusado durante el proceso judicial y sostuvieron que el arrepentimiento expresado ante el tribunal resultó parcial y orientado principalmente a desligarse del narcotráfico.