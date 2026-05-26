Estas personas deben actualizar el DNI con el nuevo formato en 2026: cómo hacer el trámite

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) precisó qué personas deberán actualizar el DNI luego de que ese organismo presentase el nuevo formato 2026 .

En abril de 2026 , el Registro Nacional de las Personas ( Renaper ) presentó los nuevos modelos de DNI . Con este flamante formato en vigencia, ¿qué personas deberán actualizar su DNI ?

El DNI que ya comenzó a expedirse incluye como principales novedades los cambios en el soporte físico y tecnológico del documento . Si bien se resolvió que mantenga su formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, se incorporaron variantes en los datos visibles en el anverso y reverso. Además, se actualizaron aspectos vinculados a las medidas de seguridad de Nivel 1, que son las que se contemplan a simple vista, mientras que las medidas de seguridad de Nivel 2 y Nivel 3 permanecen sin alteraciones.

El flamante formato de DNI incluye como principales novedades cambios en el soporte físico y tecnológico del documento.

DNI 2026: las personas que deben actualizar su documento con el nuevo formato

Las personas que deben actualizar el DNI con el nuevo formato en 2026 son:

Quienes cumplan 5, 8 o 14 años, en el marco de las actualizaciones obligatorias.

Personas que tengan el DNI vencido o esté próximo a vencer.

vencido o esté próximo a vencer. Quienes necesiten rectificar datos personales.

Casos de pérdida, robo o daño.

Cabe destacar que la implementación del nuevo modelo del DNI no invalida automáticamente a los anteriores. Por eso, quienes ya cuenten con el DNI y el pasaporte vigentes, no deberán renovarlos ni reemplazarlos, salvo en los casos puntuales mencionados más arriba, en los que sí será obligatorio.

¿Cuál es el costo del DNI con formato nuevo?

El Gobierno Nacional informó el nuevo cuadro tarifario para tramitar el DNI:

Nacidos en el territorio nacional de 0 a 18 años de edad (Art. 13 Decreto N° 415/2006): sin cargo.

Por identificación tardía e inscripción tardía: sin cargo.

Carta de Ciudadanía: $10.000.

Opción de Nacionalidad: $10.000.

Actualización de 5/8 años: $10.000.

Actualización de 14 años: $10.000.

Ejemplar nuevo (actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ canje de LE o LC por DNI / otros ejemplares de DNI/ adopción): $10.000.

/ otros ejemplares de DNI/ adopción): $10.000. En todos estos casos, la entrega del DNI será en el domicilio del solicitante en un plazo de hasta 25 días hábiles.

DNI exprés: $26.000. Con entrega en domicilio dentro de las 96 horas hábiles posteriores al trámite.

exprés: $26.000. Con entrega en domicilio dentro de las 96 horas hábiles posteriores al trámite. DNI 24 hs: $41.000. Se retira en oficina de origen en 24 horas hábiles.

24 hs: $41.000. Se retira en oficina de origen en 24 horas hábiles. DNI al instante: $57.000. Se entrega en el acto -entre 2 a 6 horas hábiles- sólo en oficinas habilitadas a tal fin.

DNI extranjeros:

Primera identificación: $20.000.

Actualización de 5/8 años: $20.000.

Actualización de 14 años: $20.000.

Ejemplar nuevo(actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ cambio de categoría/ prórroga/ otros ejemplares de DNI): $20.000.

La guía para tramitar el nuevo modelo de DNI en 2026

Para tramitar el nuevo modelo de DNI, se deberá seguir la siguiente guía paso a paso: