Filmaron a un nene manejando una moto y haciendo peligrosas maniobras en plena avenida

El menor conducía en una calle sumamente transitada a plena luz del día. La zona estaba repleta de vehículos y peatones.

En las últimas horas, se viralizó un video en redes sociales, d onde se ve el polémico momento en que un nene conducía una moto en una avenida colapsada de vehículos y peatones.

Tal como se ve en las imágenes, el adulto a cargo no dudó en dejar que el menor manejara el rodado a la vista de todos . La secuencia quedó registrada sobre Avenida Almirante Brown y el cruce con calle Calcena, en la ciudad de Santa Fe.

En las imágenes se observa cómo el menor, que llevaba casco puesto , realizó una maniobra sumamente peligrosa al doblar y luego se cruzó de carril sin medir las consecuencias. Además, el nene no logró hacer pie cuando paró su moto a un costado.

La imprudencia generó alarma inmediata entre los peatones y automovilistas que circulaban por el tradicional espacio santafesino tras los festejos por la fecha patria. El video fue enviado por un automovilista que registró la secuencia y decidió compartir las imágenes al medio local Aire de Santa Fe.

El polémico video: un nene manejando una moto en plena avenida

El traslado de niños sin sistemas de retención infantil constituye una de las infracciones más graves contempladas por la normativa vigente, debido al nivel de exposición ante cualquier maniobra brusca o siniestro vial.

Filmaron a un nene manejando una moto y haciendo peligrosas maniobras en una avenida de Santa Fe

Por el momento se desconoce si el mayor a cargo fue identificado, ya que se trata de una zona de la costanera santafesina con varios domos de cámaras de seguridad.

Imprudencia al volante: manejaba con un bebé en brazos por la ruta

Un episodio de extrema imprudencia al volante y posterior violencia contra agentes estatales quedó expuesto durante un control vial realizado en una ruta bonaerense, cuando el conductor de una combi fue interceptado mientras trasladaba a una menor de edad sin ningún tipo de sistema de seguridad. La situación, que comenzó como una infracción de tránsito, escaló rápidamente y terminó con la aprehensión del automovilista por resistencia a la autoridad.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial N°56, a la altura de la localidad de General Madariaga, durante una recorrida preventiva desplegada por personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

El operativo formaba parte del esquema de controles reforzados correspondientes al programa Sol a Sol, diseñado para intensificar la fiscalización durante la temporada estival.

Manejaba con un bebé en brazos

Al detener la marcha de una combi Mercedes Benz que circulaba por la traza provincial, los agentes advirtieron una situación que encendió todas las alertas. El conductor, un hombre domiciliado en el partido de Moreno, llevaba a un bebé sentado sobre sus piernas mientras manejaba, una conducta considerada de altísimo riesgo tanto para la menor como para el resto de los usuarios de la vía.

Lejos de finalizar allí, el procedimiento derivó en un escenario de creciente hostilidad. Tanto el conductor como su acompañante comenzaron a increpar verbalmente a los agentes, con insultos y amenazas, y luego pasaron a una instancia de violencia física contra el móvil oficial del Ministerio de Transporte.