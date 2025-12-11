Subió un video de su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo y terminó sin carnet

El padre compartió la secuencia del pequeño manejando un cuatriciclo en plena ruta y recibió una fuerte sanción.

Un nuevo caso volvió a exponer la imprudencia de padres que permiten que sus hijos pequeños conduzcan, en este caso, un cuatriciclo . El episodio encendió la alarma de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que intervino tras la viralización de las imágenes.

El hecho ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde un joven padre de 23 años subió a redes sociales dos videos de su hijo, de apenas cinco años, manejando un cuatriciclo. En el primero, se lo ve circulando solo y sin casco en un descampado. En el segundo, aparece conduciendo por una ruta mientras su padre lo registra desde otro vehículo que avanza a la par.

“Nosotros somos de Moreno y ese video se grabó a la altura de Mercedes, en un lugar donde no hay gente, es como un descampado. Yo lo llevo hasta allá para que a nadie lo moleste”, expresó el joven, identificado como Nahuel Alexis, en diálogo con Telefe.

La imprudencia le costó el carnet

Tras la viralización, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó al padre y actuó de oficio: solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir por considerar que tuvo una conducta deliberadamente imprudente.

menor manejando cuatri (2)

“El video evidencia una falta grave de responsabilidad: un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública”, señalaron desde la ANSV. Al mismo tiempo, recordaron que este tipo de rodados sólo está habilitado para circular en corredores seguros especialmente habilitados y bajo ninguna circunstancia se puede transitar por rutas o caminos abiertos al tránsito general.

Por otro lado, agregaron que “la ANSV está atenta a estos casos difundidos en redes sociales, donde la búsqueda de likes suele impulsar prácticas indebidas. Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo -además de ilegal- no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas”.

El padre no mostró arrepentimiento

A pesar de la sanción impuesta por la ANSV, que remarcó la peligrosidad de su accionar tanto para el menor como para cualquier persona que transitara por la ruta, el padre no mostró señales de asumir su responsabilidad.

menor manejando cuatri (1)

"Uno no piensa que se va a lastimar. A él esto le gusta y yo lo apoyo, él es mi bebé y no voy a hacer nada que le haga daño”, sostuvo, minimizando lo ocurrido.

Lejos de lamentar la gravedad de la situación, insistió en su postura: “No estoy arrepentido. A mi hijo le gustan los fierros como a mí. Si él es feliz, yo soy feliz con él”, concluyó.