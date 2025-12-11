Escandalo en La Libertad Avanza: Leila Gianni fue apartada del partido y armó un bloque con el PRO
La primera candidata a concejal de La Libertad Avanza en La Matanza fue acusada de traición al espacio de Javier Milei.
En las últimas horas, Leila Gianni fue apartada de La Libertad Avanza en La Matanza tras romper con el bloque oficial y armar un bloque propio junto a concejales del PRO. La decisión desató fuertes acusaciones internas, donde la acusan de dar la espalda al espacio de Milei apenas asumió su banca.
En las últimas horas, Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, respaldó la decisión de apartar a Leila Gianni del partido, pese a que había sido electa como primer concejal en La Matanza. En un comunicado a través de la red social X, LLA se desligó por completo de la concejal tras "su decisión de romper el bloque oficial el mismo día en que asumió su banca con los votos de los vecinos".
En el texto aseguran que Gianni “no pertenece, no representa, ni se encuentra autorizada a hablar en nombre del espacio” y que su conducta fue deliberada, orientada a generar división interna. También remarcaron que no tiene domicilio en La Matanza y que su paso por el partido fue sólo circunstancial y electoral, sin militancia ni trabajo territorial real.
Tras su salida, Gianni armó un nuevo bloque junto a los macristas Hernán Finocchiaro —hermano del exministro de Mauricio Macri— y Javier Ferreyra, dos figuras del PRO alineadas con Cristian Ritondo, además del libertario “blue” Ricardo Lococco. A la nueva fuerza la bautizaron “Alianza Libertad Republicana”.
Los motivos de su salida
Con esta jugada, Gianni dejó en evidencia su distanciamiento con espacio que encabeza Luis Ontiveros, hombre de extrema confianza de Pareja y figura central de LLA en La Matanza.
Tras las últimas elecciones, la exfuncionaria de Milei aspiraba a conducir el bloque libertario en el Concejo Deliberante para proyectarse rumbo a la disputa por la sucesión de Espinoza en 2027.
Durante la campaña ya había tenido encontronazos con el armado de Ontiveros, que no avalaba su accionar autónomo, mientras que ella denunciaba maniobras internas que, según consideraba, buscaban perjudicar su candidatura.
La conducción oficial de LLA buscaba que la presidencia del bloque libertario quedara en manos de Lorena Ramos, pareja de Ontiveros. Incluso, trascendió que en una negociación de último momento con Pareja, previa a la sesión por las juras, Gianni había pedido la vicepresidencia segunda del Concejo, la cual tampoco le fue otorgada.
Ante las pocas posibilidades de lograr un acuerdo, Gianni se adelantó a sellar el acuerdo con los referentes del PRO para evitar. “Quiere ser la espada de Milei en La Matanza, como le pidió el Presidente, y no la iban a dejar trabajar. Temen perder sus cajas o que salgan a la luz sus negocios poco claros”, aseguran desde el entorno de la concejal.
Gianni había logrado un vínculo directo con Javier Milei, a quien incluso visitó en la Quinta de Olivos. Según personas de confianza del mandatario, Milei lamentó que Gianni y Pareja no hayan conseguido un acuerdo.
