Diputados: Milei quiere saber en los próximos 20 días hasta dónde le sirve la nueva mayoría que tiene

El presidente habilitó un puñado de temas para extraordinarias. El más urgente es el Presupuesto, que permitirá saber si la mayoría del oficialismo podrá anotarse una victoria o si todo sigue sometido a la motosierra profunda.

Este martes es el último día para la mitad de los 257 diputados y para un tercio de los 72 senadores. Sus reemplazantes ya juraron y desde el miércoles formarán parte de la nueva composición de las dos cámaras del Congreso para los próximos dos años. También el estreno de la nueva mayoría que tiene el oficialismo en la Cámara de Diputados y las minorías, definidas por el achicamiento de los exsocios de Juntos por el Cambio, al calor del crecimiento libertario y la creciente fragmentación del Partido Justicialista entre kirchneristas y peronismos provinciales , que refuerzan y exploran nuevas líneas de negociación con la Casa Rosada.

El estreno de La Libertad Avanza , con sus 95 bancas, será el foco político de las próximas semanas. Lo mismo con las 20 bancas del Senado. En ambos casos, es la triplicación de las que rigen hasta este martes y por eso, de ahora en adelante, comienza un examen para el Gobierno en la búsqueda de articular su nueva mayoría y conseguir que el nuevo Congreso apruebe los proyectos que elegidos para ser tratados en el período de extraordinarias que comenzará el próximo miércoles.

El período 143 de sesiones ordinarias del Congreso está a un paso de concluir. El 144 se abrirá el 1 de marzo del año que viene , con una Asamblea Legislativa encabezada por el Presidente. El 143 está prácticamente terminado. Desde hace dos semanas ninguna comisión puede dictaminar y las juras para renovar un tercio de la Cámara Alta y la mitad de Diputados ya se concretaron.

Durante el verano el Poder Legislativo puede volver a funcionar, pero la Constitución establece que sólo puede hacerlo a partir de una convocatoria del Poder Ejecutivo, que también definirá los temas que podrán ser tratados. Las apuestas de distintos presidentes para las extraordinarias han mostrado hasta donde el verano puede ser el aprovechamiento del viento de cola por las elecciones o una larga lista de temas para que casi ninguno pueda ser tratado por la vertiginosidad de la coyuntura veraniega.

MILEI DUUTADOS

Alberto Fernández, durante su mandato presidencial, convocó a extraordinarias extensas, aparentemente intensas y con largos temarios, pero terminaron casi sin temas tratados. Milei ha decidido este año hacer una aproximación minimalista, enfocada en conseguir la sanción del Presupuesto 2026 y también acelerar los trámites parlamentarios para otros proyectos que serían tratados en febrero.

En la Casa Rosada abordan los primeros puntos a cumplir. Para la Cámara Baja el principal objetivo del oficialismo será conseguir la aprobación del Presupuesto 2026. Para el Senado la atención estará puesta en obtener la media sanción del pryecto de Reforma laboral que impulsa la Casa Rosada. La diferencia entre un tema y el otro, es que la apuesta oficial es conseguir la sanción del Presupuesto 2026 antes de fin de año, y la llamada "modernización laboral", afrontaría su primer camino en diciembre, con un interrogante hacia su llegada al recinto del Senado y su posterior giro a Diputados.

Para este verano el Gobierno eligió desdoblar el período de extraordinarias. Una primera parte será en diciembre y la segunda, de acuerdo a cómo prosperen los próximos 20 días, será a fines de enero y febrero. Por fuera de los temas, y a la luz de los sondeos que lleva el Gobierno con los gobernadores, la idea es cerrar el año con una victoria legislativa que le permita exhibirla como una expresión directa del resultado del 26 de octubre. Ese trofeo que la nueva mayoría oficialista quiere llevarse es el Presupuesto, como resultado de la reconfiguración de la mesa de negociaciones con los gobernadores que lleva, entre otros, el ministro del Interior, Diego Santilli.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó el viernes el contenido del decreto de este martes. Finalmente el presidente Javier Milei habilitó un tramo corto, de 20 días, y seis temas que, por lógica, no entran en el tiempo previsto. Además del plan de cuentas nacionales para el año que viene, el temario incluye el proyecto de Inocencia Fiscal, considerado un nuevo blanqueo; una ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, para penar la violación del déficit cero; la reforma del código penal, la laboral y la de la ley de glaciares.

El Consejo de Mayo

Después de la presentación que haga el Consejo de Mayo, comenzará el trámite parlamentario de la reforma laboral en el Senado, pero en Diputados comenzará el primer examen con el presupuesto. Será el primer cedazo para saber si las negociaciones que reseteó Santilli le permitirán al oficialismo contar con el respaldo de los gobernadores.

La idea del oficialismo es activar la comisión de Presupuesto a partir del jueves, retomar el dictamen de mayoría que había quedado firmado hace un mes y apuntar rápidamente a una sesión. Los más optimistas apuntan a llegar al recinto después del 16 y pasar al Senado para poder conseguir una sanción antes del 30, o el 30.

Consejo de Mayo - Javier Milei

El margen es corto y sortearlo sólo será posible si el Gobierno cede a parte de los reclamos de los gobernadores: desde la redistribución de los ATN y la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos hasta los fondos para las cajas previsionales no transferidas por las provincias a la Nación. A eso se suma el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación federal y la pulseada con otras provincias que acumulan, como las demás, dos años de planteos presupuestarios sin respuestas.

Por eso los primeros días de este período de extraordinarias será determinante para saber si finalmente la Casa Rosada cedió para destrabar al presupuesto, o si la etapa de los buenos modales tenía nuevas luces, pero pocos fondos para reconfigurar la relación con las provincias. Casi como un dominó, la discusión presupuestaria puede ser la ventana para aceitar los siguentes proyectos o la ciénaga que los entrampe.