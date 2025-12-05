Extraordinarias del 10 al 30: Milei acelera Presupuesto 2026, reforma laboral y nuevo Código Penal

El presidente Javier Milei firmará el decreto para debatir seis proyectos clave. Gremialistas y juristas ya advierten por el contenido de las reformas.

El presidente Javier Milei firmará este viernes el decreto que oficializa la convocatoria a Sesiones Extraordinarias en el Congreso de la Nación. Esta acción, anunciada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene como objetivo central acelerar el tratamiento de seis proyectos considerados de "vital importancia" para la Casa Rosada y para la agenda de La Libertad Avanza en sus primeros días de gestión.

Según lo comunicado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el periodo de las sesiones se extenderá desde el 10 hasta el 30 de diciembre de este año. La convocatoria se da con un calendario apretado: los legisladores tendrán apenas doce días hábiles efectivos para debatir y tratar la media docena de iniciativas que impulsan la gestión de Javier Milei.

La premisa del Ejecutivo, en palabras de Adorni, es que "El avance hacia la prosperidad es irrefrenable", en alusión a la necesidad de poner en marcha estas reformas con celeridad. El anuncio del Jefe de Gabinete ratifica el plan del Gobierno de emitir este viernes el decreto correspondiente para esta primera tanda de sesiones extraordinarias que culminará el 30 de diciembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1997062607631438280?s=48&partner=&hide_thread=false En el día de hoy el Presidente de la Nación firmará el decreto convocando al Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre. Los asuntos a tratar serán los siguientes:



- Presupuesto 2026



- Inocencia Fiscal



La agenda legislativa y sus puntos neurálgicos

La lista de asuntos a tratar en el Congreso es extensa e incluye temas que reestructuran aspectos fiscales, laborales y penales de la legislación vigente. En total, serán seis los proyectos que acapararán el foco del Poder Legislativo.

Uno de los principales intereses del oficialismo, de acuerdo con fuentes de la Casa Rosada, es avanzar en el tratamiento del Presupuesto 2026. Esta iniciativa es clave para la gestión de Javier Milei, buscando fortalecer esta segunda parte de su mandato, luego de que La Libertad Avanza lograra la primera minoría con la conformación de la nueva Cámara de Diputados.

Es importante destacar que, en el caso del Presupuesto, ya hay dictamen en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, lo que podría facilitar su debate.

El listado completo de los proyectos que se someterán a las Sesiones Extraordinarias incluye:

El proyecto de Presupuesto 2026 .

El plan de Inocencia Fiscal.

El Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria.

La fundamental reforma laboral .

La reforma del Código Penal .

La adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar.

La polémica en torno a las reformas

La inclusión de los proyectos de reforma laboral y del nuevo Código Penal en el temario ya generó una inmediata reacción y levantó polémica tanto entre los gremios como entre juristas. Los borradores de estas iniciativas son los que mayor controversia han despertado en las primeras horas tras el anuncio.

Como respuesta directa a los contenidos de la reforma, el gremio estatal ATE (Asociación Trabajadores del Estado) ya convocó a un paro nacional de 24 horas. La medida de fuerza de alcance nacional se llevará a cabo el próximo martes 9, inmediatamente después del feriado del Día de la Virgen.

Rodolfo Aguiar. ATE.jpg Rodolfo Aguiar, titular de ATE, cruzó con fuerza a la CGT.

El jefe de ATE, Rodolfo Aguiar, argumentó que el proyecto gubernamental de reforma laboral se trata de una iniciativa "pro mercado" cuya "única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo". Esta postura refleja la profunda división que estos cambios legislativos están generando.

Detalles de la reforma laboral

El proyecto oficial de reforma laboral está siendo pulido por la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia. Sus puntos distintivos implican cambios profundos en la estructura de negociación y contratación del país.

La propuesta prevé que los gremios deban renegociar sus convenios colectivos, muchos de los cuales tienen data de la década del '70. La intención de fondo es impulsar la aplicación de acuerdos por empresa en lugar de acuerdos por rama de actividad, modificando una práctica histórica del sindicalismo argentino.

Además, el texto en discusión incluye los llamados "aportes solidarios" y también propone modificaciones en el régimen de trabajadores autónomos.