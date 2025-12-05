Se trata de una nueva alternativa, ideal para pasar varias horas en la playa o de camping. Sus características y beneficios.

Adiós a la lona de siempre: la nueva tendencia para este verano, acolchada e impermeable

Como es habitual en cada cambio de temporada, hay nuevas tendencias que se imponen para decorar el hogar y que también sirven como accesorios para pasar los días en la playa mezclando comodidad y practicidad. En este caso, se destaca una ideal para el verano y que llega con una nueva tecnología en sus diseños.

La nueva tendencia de moda y diseño que se impone para el verano 2026 es la lona acolchada e impermeable, un accesorio que cuenta con la tecnología de última generación, materiales de calidad y un aspecto moderno que permite volver a utilizarla para pasar los días en la playa, el río o una tarde en el parque.

Se trata de una alternativa ideal para quienes desean trasladarse de un lugar a otro, ya que son livianas , fáciles de limpiar si se ensucian con comida o bebidas y muy sencillas de plegar y acomodar en la mayoría de los bolsos.

Aunque empezó a tomar mayor relevancia en los últimos veranos, recientemente se impuso en la temporada europea. Varias celebridades compartieron fotos en sus redes sociales posando con esta lona moderna, que mezcla estética y confort.

Captura de pantalla 2025-12-05 140743

Gracias a su acolchado interno, posee una superficie suave para poder sentarse o acostarse sin sentir la arena ni las irregularidades de cualquier tipo de suelo. Además, su base impermeable impide que la humedad se traspase, de modo que también se adapta correctamente a las superficies húmedas.

Uno de sus mayores beneficios de este accesorio es la comodidad para trasladarla a cualquier lugar, sin tener que considerarla como una carga extra para el bolso. De hecho, hay algunas que se pliegan de tal manera que permiten moverlas dentro de una pequeña bolsa.

D_850618-MLA96651412283_102025-O

En ese sentido, los expertos en decoración y diseño de interiores también se pueden utilizar como decoración para balcones, terrazas o jardines. Asimismo, algunas personas también optan por utilizarla como reemplazo de alfombras o mantas para espacios dentro del hogar en áreas de descanso.

Qué la diferencia de la lona tradicional

A diferencia de las lonas clásicas y tradicionales, las acolchadas e impermeables no muestran un gran deterioro luego de los primeros usos, cuando es normal que empiecen a aparecer marcas del piso difíciles de quitar o incluso muestras de desgaste en algunas partes de la tela.

La tecnología que aportan los materiales impermeables hace que se vuelva ideal para cualquier época del año, soportando las altas temperaturas que puede juntar la arena en la playa, o bien resistir los suelos húmedos y mojados de algún parque.

Su estructura de varias capas (una superior suave y una base impermeable de PEVA o poliéster) y sus materiales antialérgicos y fáciles de mantener le dan un valor agregado en comparación con las lonas tradicionales. En cuanto a sus diseños, esta nueva lona generalmente está compuesta por tejidos sustentables, colores neutros y estampados sutiles.

Al momento de elegir qué tipo de lona acolchada comprar, es importante tener en cuenta qué tipo de uso se le va a dar. Por ejemplo, quienes van a estar muchas horas bajo el sol deben priorizar las versiones con protección UV. En cambio, si van a ser para destinos como el picnic o un viaje con bosques y árboles, es mejor optar por modelos livianos y fácilmente plegables, pero que también mantienen los estilos acolchonados.

Uno de sus mayores beneficios es su mantenimiento. Con apenas un paño húmedo para enjuagar con agua fría es suficiente para quitarle las manchas, evitando así el uso de detergente y otros productos que puedan dañar sus materiales. Asimismo, se recomienda guardarla seca y enrollada para prolongar su vida útil.