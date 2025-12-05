Tienen entre 26 y 37 años y cobraban la cuota alimentaria: qué dijo la Justicia

El padre recurrió a la Justicia con las partidas de nacimiento de sus tres hijos para pedir que se suspenda la obligación de enviarles dinero todos los meses.

La cuota alimentaria es un problema recurrente entre padres separados. En algunos casos involucra también a los hijos , cuando comienzan a crecer. En casi todas las ocasiones el problema es que uno de los padres no paga la cuota alimentaria, pero también hay reclamos de cumplidores que consideran que sus hijos se aprovechan .

Un padre tuvo que recurrir a la Justicia para dejar de pagar la cuota alimentaria de sus hijos, quienes ya habían superado la edad máxima prevista por la ley. Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria.

La sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 27, 37 y 26 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.

Qué dice la ley sobre la cuota alimentaria

Tal como indica la sentencia, “habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto”, de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial. El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa “por el propio derecho” o “por el solo efecto de la ley”.

En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.

De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.

El tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.