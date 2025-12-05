Todas las actividades para disfrutar del finde largo en Neuquén

La Municipalidad dio a conocer las múltiples actividades para vecinos y visitantes que lleguen a la capital para disfrutar de estos tres días. La costa del Limay se convertirá en un gran atractivo turístico.

Como cada fin de semana largo, Neuquén se prepara con múltiples actividades para vecinos, vecinas y los visitantes que lleguen a la capital para disfrutar de estos tres días. En esta oportunidad, y con todos los balnearios habilitados, la costa del Limay se convertirá en un gran atractivo turístico frente un pronóstico que promete temperaturas elevadas.

Diego Cayol, secretario de Turismo y Desarrollo Humano, contó que las expectativas “son muy buenas”. “Ya hay un muy buen nivel de reservas al viernes, lo que nos marca una buena perspectiva para estos días”.

“Estamos organizados ya para iniciar el fin de semana largo con muchísimas actividades. Para estos días trabajamos mucho una impulsión con agencias de viaje . Por ejemplo, estamos haciendo un recorrido que es revalorizar la historia y los sabores de las chacras del Valle”, contó Cayol y agregó: “La actividad partirá el sábado a las nueve de la mañana desde el Centro de Informes Turísticos y fue pensada con tarifas accesibles para que los visitantes puedan disfrutar de un recorrido que no sea muy costoso".

Diego Cayol, secretario de Turismo y Desarrollo Humano

“Además, los prestadores privados complementan la oferta con actividades acuáticas como Bote de Dragón, descensos en gomones, paseos en lancha y kayak. Para los amantes de la aventura terrestre, están disponibles opciones de ciclotrekking, trekking y actividades en barda”, resumió el funcionario.

También dijo que quienes deseen explorar más allá de la ciudad capital encontrarán alternativas de astroturismo, oleoturismo, recorridos por viñedos y turismo paleontológico en las zonas cercanas.

Respecto a la programación de paseos guiados gratuitos organizados por la Municipalidad para los próximos días dijo que los interesados deberán realizar su inscripción de forma presencial en la oficina de Informes Turísticos, ubicada en la Avenida Olascoaga y vías del ferrocarril, con una antelación de 30 minutos antes de cada salida.

Rio - Balneario - Calor (4) Claudio Espinoza

El cronograma -durante el fin de semana largo- propone cuatro horarios con distintas opciones: a las 9 y a las 19 saldrá el clásico bus turístico todos los días. Mientras que las salidas con el minibús con diversas propuestas ofrece una opción por la mañana -10:30- con el Costero e Hiroki -sábado-; el domingo visita a Isla 132 y el lunes un paseo por los Miradores. Por la tarde, -16:30- se ofrecerán excursiones a Miradores el sábado, Torre Talero el domingo y Minibus Costero el lunes.

También contó que las visitas guiadas por la Península Hiroki se realizarán durante todo el fin de semana, de 9 a 19, con recorridos programados cada 2 horas, sin inscripción previa y salida desde el lugar.