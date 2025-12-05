Neuquén anunció la entrega de 20 mil soluciones habitacionales para los próximos dos años

Se trata de un programa que ya está iniciado con las primeras 7 mil distribuidas en 44 localidades. Los interesados deben estar inscriptos en el Ruprovi.

El gobernador Rolando Figueroa anunció este viernes un plan habitacional con el que proyectó la entrega de 20.000 soluciones en dos años. La primera etapa, que ya está en marcha, estará distribuida en 44 localidades con 7.000 soluciones habitacionales, entre terrenos con servicios, viviendas y regularizaciones.

En el auditorio de la Casa de Gobierno, colmado por intendentes y funcionarios de toda la provincia, Figueroa aseguró que esta iniciativa no tiene antecedentes en la provincia y que con ella se responderá a las miles de familias neuquinas que necesitan tener su hogar.

"Estoy muy contento porque es un día histórico para Neuquén. Es un día histórico de verdad, nunca antes se planificó esto. Nunca antes existió la voluntad social, política, gremial e institucional de poder llevar adelante 20.000 soluciones habitacionales", aseguró el gobernador.

En la presentación aclaró que hay personas que necesitan el lote con servicios, otras además una platea, y otras que necesitan toda la vivienda. También destacó que dentro de las opciones de este programa se piensan en edificios que permitan dar respuestas a más familias en menor porción de tierra. Explicó que estas soluciones habitacionales estarán coordinadas con sindicatos, gremios y mutuales, con intervención de cada municipio y siempre bajo la órbita provincial.

El programa se llama "Neuquén Habita" y tendrá una inversión provincial de 450 millones de dólares con los que se realizarán viviendas, loteos con servicios y mensuras.

Durante el acto, se firmaron los convenios específicos con 44 municipios y comisiones de fomento, que trabajaron para poner a disposición tierras de sus ejidos. También se suscribieron acuerdos con 17 mutuales y sindicatos para dar ejecución al 30% de estas soluciones habitacionales.

En un racconto de la historia de Neuquén, Figueroa aseguró que en la provincia se hicieron 60.000 viviendas, de las cuales solo 2.700 beneficiarios pagaron y otras 7 mil que se están pagando en la actualidad. "Hay 50.000 viviendas que no han pagado un centavo”, aseguró el mandatario, quien aclaró que ahora la situación va a ser diferente, justamente para poder continuar con todo el plan de las 20.000 nuevas soluciones habitacionales.

Comentó que la inversión en Neuquén Habita se cubrirá con aportes provinciales, recupero de las cuotas de viviendas ya finalizadas, fondos del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y financiamiento de organismos internacionales, que brindarán seis años de gracia para poder comenzar a pagar estos préstamos.

“Un aporte importante que queremos hacer es la posibilidad de cobrar las viviendas, de salir a relevar cada una de esas viviendas. De las 50.000 viviendas que no se han pagado, hay un altísimo porcentaje que son viviendas que están alquiladas”, aseguró, y dijo además que a partir de este relevamiento, se va a cotizar el valor de la vivienda, se va a tener en cuenta la amortización, se va a dar una facilidad importante para poder cancelarla de contado o bien en 12 cuotas.

También aclaró cuentan con la autorización de la Legislatura para colocar títulos y agregarle 250 millones de dólares con títulos públicos al programa habitacional.

Figueroa destacó que se fortalecerá la figura del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y también de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS). Dijo que el BPN financiará a las personas que son “sujeto de préstamo” y anunció que ADUS “va a participar en el financiamiento de muchas viviendas y servicios”.

“Va a ser de alguna forma monitoreado por el Banco de la Provincia del Neuquén, pero con normas mucho más flexibles, como para que las personas que no tienen acceso a un préstamo bancario puedan obtener el apalancamiento financiero para poder tener su vivienda”, agregó.

ministerio de Infraestructura

Este programa por el que se anunció la entrega de 20 mil soluciones habitacionales estará dirigido desde el flamante ministerio de Infraestructura, a cargo de Tanya Bertoldi.

La ministra explicó a LM Neuquén que las soluciones habitacionales que contempla este plan serán viviendas unifamiliares, multifamiliares -una de las grandes novedades- regularizaciones dominiales, mensuras y la generación de loteos con servicios.

Para poder acceder a este plan, Bertoldi indicó que lo primero es estar inscripto en el Ruprovi, y luego que se podrá acceder a partir de los convenios con intendentes, sindicatos, gremios y mutuales, y dijo que siempre todas las decisiones van a pasar por el IPVU y el ADUS y por la nueva secretaría de Vivienda y Hábitat.

"Hay que resolver la mayor cantidad de vivienda en el menor tiempo posible y por eso llevamos adelante este plan. Y algo que me parece importante destacar es que el acuerdo es individual con cada sindicato, con cada gremio, con cada intendente, porque entendemos las realidades y que muchas veces las necesidades son distintas, entonces no podemos simplificar ni unificar en una sola decisión", explicó la funcionaria, quien además aclaró que quieren "eliminar intermediarios".

En cuanto a las primeras 7 mil soluciones habitacionales, contó que en Neuquén se están realizando dos complejos de viviendas multifamiliares que pueden ser para familias jóvenes, para profesionales e indicó que están en Unión de Mayo y el sector Yupanki.

"Estamos haciendo un relevamiento muy fuerte con tierras para registrar a dónde tenemos las reservas fiscales, provinciales y municipales. Es un trabajo que ya comenzó, pero que no va a parar", aseguró.

Convenios específicos IPVU con municipios y comisiones de fomento

Durante el acto se firmaron convenios de cooperación entre el IPVU y las distintas localidades para ejecutar obras, realizar regularizaciones dominiales y promover la modificación del marco normativo urbanístico.

Los suscribieron las autoridades de Aguada San Roque, Aluminé, Andacollo, Bajada del Agrio, Barrancas, Buta Ranquil, Caviahue-Copahue, Chorriaca, Chos Malal, Coyuco-Cochico, El Cholar, El Huecú, El Sauce, Huinganco, Las Coloradas, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, Los Catutos, Los Chihuidos, Guañacos, Los Miches, Manzano Amargo, Mariano Moreno, Neuquén capital, Octavio Pico, Paso Aguerre, Piedra del Águila, Pilo Lil, Plaza Huincul, Quili Malal, Ramón Castro, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, Sauzal Bonito, Senillosa, Varvarco, Villa Curí Leuvú, Villa del Nahueve, Villa del Puente Picún Leufú, Villa La Angostura, Villa Pehuenia-Moquehue, Villa Traful y Zapala.

Se firmaron convenios de colaboración institucional para concretar operatorias de desarrollos habitacionales, en las cuales ADUS podrá financiar obras de infraestructura de servicios esenciales, desarrollos de loteos y construcción de viviendas, entre otras operaciones que se enmarquen en el plan.

Fueron con la Federación de Mutuales de Neuquén, Mutual Policía, Mutual BPN, Amupepen, CALF, ANEL, Mesa Sindical Neuquén para Neuquén, Viales, Asociación Bancaria, Luz y Fuerza, UPCN, ATE, CGT, Camioneros, Petroleros Jerárquicos, Petroleros Privados y UOCRA.