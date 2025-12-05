Fiesta de la Confluencia 2026: Ángela Torres, la artista que lleva el arte en la sangre

El festival más convocante de la Patagonia se realizará del 5 al 8 de febrero en el predio de la Isla 132.

La presencia de Ángela Torres en Neuquén en la grilla de la Fiesta de la Confluencia 2026 es un reflejo de la diversidad de talentos que converge en el festival. La artista, que conjuga la actuación y la música pop urbana, lleva consigo una herencia artística que la conecta con una de las familias más icónicas del espectáculo argentino.

El festival, que se realizará del 5 al 8 de febrero en el predio de la Isla 132, incorpora a Ángela como una de las figuras juveniles que buscan atraer al público masivo. Su show se espera con gran expectativa, prometiendo una performance que fusionará sus múltiples facetas.

Ángela Torres es nieta de la inolvidable Lolita Torres e hija de Gloria Carrá, lo que marca su destino en el mundo artístico desde una edad temprana. Inició su carrera profesional en el teatro musical, un género que le permitió desplegar su talento para el canto, el baile y la interpretación.

Este triple dominio escénico le otorgó una base sólida antes de incursionar en la televisión, donde participó en exitosas series y programas de competencia.

Angela Torres (1)

La transición de la pantalla a la música pop

Con el paso de los años, Ángela Torres enfocó su carrera hacia la música, incursionando en el género pop con influencias urbanas y R&B. Esta transición le ha permitido consolidar una identidad propia, distinta de su legado familiar, resonando fuertemente con las nuevas generaciones.

Su música aborda temas actuales con una estética moderna y performances audaces que la diferencian de otros artistas de su edad.

La participación de Ángela Torres en Neuquén es fundamental para la variedad del evento, que busca abarcar desde el rock de La Beriso hasta los ritmos de cumbia y rap.

El festival, al ser de entrada libre y gratuita para el campo general, se transforma en una plataforma accesible para que el público de la Patagonia disfrute de una artista con una vasta trayectoria.

Angela Torres (2)

La Isla 132 se prepara para recibir la energía y el glamour de una artista que, con su historia a cuestas, sigue escribiendo su propio camino en la escena nacional.

Un festival que no deja de crecer

Con la costa del Limay como telón de fondo, la Confluencia se consolidó como un sello identitario para la ciudad. Su grilla reúne artistas nacionales e internacionales, propuestas para toda la familia y un predio activado desde la tarde con gastronomía, puestos de emprendedores, espacios de descanso y actividades recreativas.

La fiesta se transformó en un potente motor económico: hoteles completos, gastronomía colmada y una gran demanda de servicios turísticos. Cada edición atrae a visitantes del interior de la provincia, del Alto Valle rionegrino y también de Chile.

Embed - Diario LMNeuquén on Instagram: " La #FiestaDeLaConfluencia 2026 que se desarrollará del 5 al 8 de febrero, contará con 17 reconocidos artistas y grupos musicales de diversos géneros. La grilla de los reconocidos artistas que se presentarán en el escenario mayor tendrá una marcada presencia de artistas juveniles, con Dillom, Lauty Gram y Tuli. Los asistentes también tendrán momento para bailar al ritmo de La Joaqui, Karina La Princesita, Roze y Rombai. Además contarán con la presencia de la neuquina Femi (Agnes Simon, oriunda de #Zapala). Leé la nota completa en nuestra web." View this post on Instagram

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la organización se sostiene bajo un modelo de “costo cero” para las arcas locales. Toda la estructura —escenarios, producción, sonido, logística y seguridad— se financia mediante auspiciantes privados, productoras y acuerdos comerciales, sin afectar el presupuesto municipal destinado a servicios esenciales.

Este esquema permite mantener la entrada libre y gratuita y sostener una propuesta artística de alto nivel sin impacto directo en las cuentas públicas.

Los artistas confirmados para la Fiesta de la Confluencia 2026

Hasta ahora están confirmados, aunque no se descartan algunas sorpresas más, en el escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia, en febrero de 2026: