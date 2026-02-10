El clima en Neuquén

La Mañana Fiesta de la Confluencia

Tras su paso por la Fiesta de la Confluencia 2026 la cantante Tuli Acosta quedó envuelta en una nueva polémica

La joven artista se presentó este fin de semana en Neuquén y su visita generó un intenso movimiento en redes sociales.

Tuli Acosta sumó una nueva polémica.

La cantante Tuli Acosta volvió a protagonizar una nueva polémica en redes sociales tras su paso por la Fiesta de la Confluencia 2026. La artista cordobesa se presentó el viernes 6 por la tarde en el multitudinario evento y su visita no pasó desapercibida.

La influencer, que visitó por primera vez la ciudad de Neuquén, fue la encargada de abrir la jornada del viernes 6 de febrero. En los últimos días, se viralizó una respuesta de la misma Fiorella Acosta sobre una noticia falsa o “fake news” relacionada con su paso por la región.

La cuenta de X (ex Twitter) Tendencia Nacional, que imita el logo y los colores de TN (Todo Noticias) y es conocida por inventar primicias, aseguró que estaba “decepcionada con Neuquén”. Además, en la publicación agregó que “la cantante brindó su show y nadie cantó sus temas. ‘Es una vergüenza esta gente, no vuelvo más’.”

Rápidamente y con un visible enojo, la cantante salió con los tapones de punta a desmentir la información. Con un mensaje contundente, derribó la teoría y afirmó que “jamás dije eso. “Métanse las fakenews en el culito”.

Polémica por los dichos de Tuli en el escenario de la Confluencia

El caso se suma a otro revuelo que dejó su paso por la Fiesta de la Confluencia. Tras cerrar su show, un video se viralizó en redes y abrió el debate por sus comentarios al público.

Durante la presentación, se mostró muy emocionada; sin embargo, horas después un recorte del stream de LM Play comenzó a circular y los comentarios de la artista no pasaron desapercibidos, despertando todo tipo de interpretaciones.

En las imágenes, se escucha a Tuli Acosta preguntar al público. “¿Les gustó? Espero que sí”, dice hacia el final de su presentación y agrega que “no pidan ninguna más porque de verdad no la hay”.

Luego, la cantante continúa: “Si la quieren pedir, es ahora”, pero ante la aparente falta de respuesta del público exclamó: “No la pidan, ya está, saben que…”, una frase que quedó inconclusa y fue la que más llamó la atención entre los usuarios que vieron el clip viral.

Si bien no quedó claro si se trató de una broma o de un enojo real, todo parece indicar que fue un chiste. Más allá de todo, algunos usuarios lo interpretaron de otra manera y los comentarios comenzaron a multiplicarse y los fans salieron a defender a la artista.

¿Quién es Tuli Acosta?

Fiorella Acosta, más conocida como Tuli, es una influencer, bailarina y cantante argentina que nació en Córdoba. En 2024 participó del certamen Bailando 2024 y se consagró campeona del mismo.

Durante la pandemia ganó popularidad gracias a subir contenido en redes y eso la llevó a participar de videoclips de artistas como Nicki Nicole, Tini Stoessel y María Becerra. Además, estuvo en pareja con el también cantante Lit Killah durante tres años.

Hasta el momento, la artista cuenta con un EP debut titulado "Crisálida" (2023) y múltiples sencillos lanzados entre 2021 y 2026, acumulando alrededor de 17 canciones. Entre sus temas más destacados y recientes se encuentran "GRWM (Get Ready W Me)", "Histerikeo", "Nunca Volves", "No me beses" y "+ de 1 vez (#2 lugar)".

