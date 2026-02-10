Regalos para el Día de los Enamorados en Neuquén: desde $19.500 hasta joyas premium

Globos personalizados, chocolates, peluches gigantes y joyería encabezan las propuestas de los comercios neuquinos para celebrar el 14 de febrero.

Ya en la cuenta regresiva del Día de los Enamorados.

A pocos días del 14 de febrero, los comercios de Neuquén ya viven a pleno la previa del Día de los Enamorados. Con propuestas que van desde detalles accesibles hasta regalos más elaborados, la oferta incluye globos personalizados, chocolates, peluches gigantes y joyería, con una tendencia clara: los regalos hechos a medida y con dedicatorias especiales.

En una recorrida por distintos locales de la ciudad, LM Neuquén recogió las principales opciones que eligen las parejas para celebrar San Valentín.

En Mathys Variedades Shop, ubicado en Perito Moreno 278, Eidryn Quintana explicó que este año la clave está en la personalización. “Todo se puede personalizar: los globos, las bandejas, a todo se le puede poner el nombre del enamorado o enamorada. A la gente le encanta llevar algo que los identifique como pareja”, señaló.

SFP Dia de Enamorados ventas regalos osos chocolates etc (9) Sebastián Fariña Petersen

Las opciones arrancan desde los $19.500, con un globo personalizado acompañado de chocolates. A partir de ahí, los combos crecen en tamaño y contenido: hay propuestas de $60.000 a $70.000, que incluyen globos, peluches y bombones. Uno de los arreglos más completos cuesta $73.500 y trae peluche, globos, bombones y una botella de champagne, todo acompañado por tarjetas con dedicatorias.

Entre los regalos premium se destaca un combo de $124.000, que incluye una fragancia Victoria’s Secret original, peluche, globo personalizado, bombones Ferrero Rocher y un accesorio como pulseras o aros.

SFP Dia de Enamorados ventas regalos osos chocolates etc (2) Sebastián Fariña Petersen

Los peluches siguen siendo protagonistas. “Son los más buscados para esta fecha”, aseguró Quintana. Hay desde peluches pequeños de $20.000 a $29.000, hasta un peluche gigante de casi 1,40 metros, uno de los más elegidos, con valores que rondan entre $130.000 y $140.000.

También hay opciones pensadas para ellos, como una bandeja con fernet, vaso, cubiertos y plato para el asado, acompañado de bombones y cositas saldas, por $151.900.

Según la comerciante, los encargos ya son numerosos. “El año pasado fue una locura y este año nos preparamos mucho más. Los caballeros están muy activos, más que otros años”, afirmó.

Chocolates que dicen “te amo”

En Chocolatería Copani de avenida Olascoaga, Martina contó que las compras comenzaron con anticipación. “Ya está viniendo mucha gente a encargar bandejas, chocomensajes, latas y corazones”, explicó.

SFP Dia de Enamorados ventas regalos osos chocolates etc (10) Sebastián Fariña Petersen

Entre lo más elegido se destacan las latas en forma de corazón rellenas de bombones, con precios que van de $38.000 a $60.000. También hay corazones de chocolate con la frase “Feliz día, mi amor” por $22.200, versiones más pequeñas desde $9.000, y cajas rellenas de bombones a $36.800.

Las bandejas armadas incluyen vinos, bombones y chocolates especiales, con valores que oscilan entre $112.000 y $144.000. Además, se venden cajitas con mensajes románticos como “Con vos todo es mejor” o “Contigo soy feliz”, con precios desde $10.600 hasta $15.800. Los peluches arrancan en $15.200, mientras que las tazas con peluche y chocolates cuestan alrededor de $28.000.

SFP Dia de Enamorados ventas regalos osos chocolates etc (14) Sebastián Fariña Petersen

“Últimamente vienen más chicos que chicas a comprar”, destacó la vendedora, marcando un cambio en el perfil de los compradores.

Joyas: un clásico que sigue vigente

La joyería Galería Joyas y Relojes también se prepara para la fecha, incluso en medio de una etapa de reformas. “Es una fecha que hace unos años se empezó a mover mucho más y hoy es muy importante para nosotros”, explicó Leonardo, uno de los responsables del local.

SFP Dia de Enamorados ventas regalos osos chocolates anillo joyeria etc (20) Sebastián Fariña Petersen

Los anillos de plata tienen precios que van de $50.000 a $90.000, mientras que los de oro parten desde los $600.000 y pueden superar los $900.000, dependiendo del diseño. También se venden collares, pulseras y conjuntos de dije, cadena y aros, con valores que rondan entre $100.000 y $120.000.

Otra de las opciones que se pueden encontrar en Neuquén para agasajar al enamorado en su día es la que ofrecen en Del Sol arte en cerámica. Aquí el regalo lo pueden hacer los dos integrantes de la pareja.

cerámica dia de los enamorados

Para este 14 de febrero, la propuesta es una tarde diferente con las manos en la cerámica. Las parejas podrán modelar una pieza desde cero para obsequiársela a su amor. El taller está ubicado en el barrio de Santa Genoveva y el valor de esta tarde e de 50 mil pesos por persona.