Buscan a una mujer de 33 años que desapareció el domingo en Centenario

La Policía activó un pedido de ubicación y paradero tras la denuncia realizada por familiares. Fue vista por última vez el domingo en el barrio Vista Hermosa.

Una mujer de 33 años es intensamente buscada en Centenario luego de que desapareciera el pasado domingo 10 de mayo y desde entonces no se tuviera más noticias sobre su paradero. La situación generó preocupación entre familiares y amigas, quienes aseguraron que nunca antes se había ausentado de esa manera.

La mujer fue identificada como Estela Isabel Castro , de nacionalidad argentina. Según informó la Policía del Neuquén a través de un pedido de ubicación y paradero difundido este miércoles, fue vista por última vez en la zona de las calles Ricardo Güiraldes y Canadá, en la Manzana 357 del barrio Vista Hermosa.

De acuerdo con la descripción brindada por las autoridades, Estela es de tez trigueña, tiene ojos marrones, mide aproximadamente 1,57 metros, posee cabello oscuro lacio y contextura física delgada.

Al momento de desaparecer vestía una remera gris, una campera deportiva negra con capucha flúor, jean azul y zapatillas negras. Además, llevaba una cartera negra.

Busqueda de mujer Centenario

Familiares y amigas expresaron su preocupación por la desaparición y remarcaron que no existían motivos para que se ausentara sin avisar. También señalaron que es madre de niños y que una situación de este tipo nunca había ocurrido anteriormente.

Tras la denuncia radicada en la Comisaría N°52 de Centenario, se activó el protocolo de búsqueda a través del Centro de Operaciones Policiales. Desde ese momento, las autoridades trabajan para intentar establecer su paradero.

En ese contexto, se solicitó colaboración a vecinos y vecinas de Centenario y zonas cercanas. Pidieron que cualquier persona que la haya visto o tenga algún dato que pueda ser útil para la investigación se comunique de inmediato con la Policía.

La información puede ser aportada al número de emergencias 101 o al teléfono fijo 4896999 de la Comisaría 52.