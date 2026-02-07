Fiesta de la Confluencia 2026: más de 370 mil personas vibraron en la segunda noche con Luck Ra, Ángela Torres y más

Desde la organización dieron a conocer el número de visitantes en la Isla 132. Luck Ra fue el encargado del cierre en una jornada que creció en convocatoria y clima festivo, con momentos destacados como la presentación de Ángela Torres.

Con una convocatoria que superó las 370 mil personas , la segunda jornada de la Fiesta de la Confluencia sigue camino a consolidarse como las fiesta más convocante. La propuesta artística fue de menor a mayor y tuvo su punto más alto cerca de la medianoche, cuando Luck Ra encabezó el cierre del escenario principal ante una multitud que acompañó cada canción.

Desde las primeras horas de la tarde, el predio comenzó a recibir a miles de asistentes que llegaron no solo para disfrutar de los shows en vivo, sino también para participar de las múltiples actividades que formaron parte de una experiencia integral pensada para todo público. La música urbana y el pop marcaron el pulso de una noche atravesada por el encuentro, la celebración y una masiva participación ciudadana.

La programación artística comenzó temprano con los artistas emergentes ganadores del Pre Confluencia. Panóptico fue el primero en subir al escenario, seguido por Ladybel . Ambas bandas dieron el puntapié inicial a una tarde marcada por la diversidad de estilos y una creciente convocatoria.

Con el correr de las horas, el predio fue sumando público y clima festivo, anticipando una noche con fuerte respuesta por parte de los asistentes.

FIesta de la Confluencia 2026 noche 2 (3)

El protagonismo de Ángela Torres en la segunda noche

Cerca de las 19, Tuli abrió el segmento central de la noche, seguida por Lauty Gram, que mantuvo en alto la intensidad del público con una presentación muy celebrada. Luego fue el turno de Roze y FMK, que sostuvieron el clima festivo en el escenario principal.

En ese contexto, Ángela Torres fue una de las figuras más destacadas de la jornada. Con un set sólido y una respuesta sostenida del público, su presentación preparó el terreno para el cierre y se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la segunda noche del festival. Sin dudas, el beso en el escenario con su novio, que sorprendió a todos, fue uno de los hitos de la noche.

Angela Torres Fiesta de la Confluencia 2026 Marcos Giles María Isabel Sánchez

Luck Ra y un cierre ante una multitud

El cierre estuvo a cargo de Luck Ra, quien ofreció un show de alto impacto, con gran despliegue escénico y una fuerte conexión con la audiencia. Miles de personas corearon sus canciones hasta el final, coronando una jornada marcada por la energía y la participación masiva.

Propuestas más allá del escenario

Además de la música en vivo y la posibilidad de ganar importantes premios, el evento ofreció propuestas complementarias que ampliaron la experiencia del público. Entre ellas se destacó la atracción de sillas voladoras, que permitió ver la ciudad desde el cielo, a cargo de Elevé Danza, la compañía de danza aérea reconocida a nivel mundial.

La propuesta también incluyó un amplio paseo gastronómico, uno de los sectores más concurridos del predio, con food trucks, puestos regionales y opciones variadas para todos los gustos.

Neuquén Emprende y la producción local

Otro de los espacios con gran movimiento fue Neuquén Emprende, que reunió a más de 200 emprendedores y emprendedoras de distintos rubros. El sector funcionó como una vidriera de la producción local y mantuvo un importante nivel de actividad durante toda la jornada.

Lo que viene en la Fiesta de la Confluencia

La programación continuará este sábado con una nueva jornada musical marcada por la presencia del rock nacional. Está previsto que suban al escenario Comodines, Kapanga, Bersuit Vergarabat y La Beriso, mientras que el cierre estará a cargo de No Te Va Gustar.