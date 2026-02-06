Fiesta de la Confluencia 2026: quiénes ganaron el auto y los demás premios de la segunda noche

En el escenario principal de la Isla 132 se anunciaron los tres ganadores de la rifa oficial, que incluyó un monopatín eléctrico, una moto eléctrica y un Toyota Yaris 0 km.

La Fiesta de la Confluencia 2026 continúa combinando espectáculos musicales con importantes premios para el público que participa del sorteo oficial, y durante la segunda noche del evento se conocieron los nombres de los nuevos ganadores, que se llevaron desde vehículos eléctricos hasta un automóvil 0 kilómetro.

El anuncio se realizó minutos después de las 22, sobre el escenario principal montado en la Isla 132, donde se desarrollan los shows centrales del festival. Allí se sortearon los tres premios correspondientes a la segunda jornada del evento, ante la presencia de miles de personas que disfrutaban de la programación artística.

El primer premio sorteado fue un monopatín eléctrico , que quedó en manos de Rocío Albornoz , quien resultó ganadora con el número 003100 . Luego se conoció el nombre de la beneficiaria del segundo premio, una moto eléctrica , que fue para Adriana Mabel Galera , con el número 028042 .

El momento más esperado de la noche llegó con el sorteo del vehículo 0 km. El Toyota Yaris, de color rojo perlado, fue adjudicado a Nicole Melanie San Martín, quien participó con el número 040363, desatando el aplauso del público presente.

Sorteo segunda noche

El premio mayor se sortea el domingo

Más allá de los premios ya entregados, la expectativa continúa creciendo de cara a la noche de cierre del festival. El próximo domingo 8 de febrero se realizará el sorteo del premio mayor: una casa de dos dormitorios, que será adjudicada entre quienes hayan adquirido números para la rifa oficial.

Quienes deseen participar aún pueden anotarse en el stand de Viviendas Roca, ubicado en el ingreso al predio por calle Río Negro, junto al puesto de Recursos Hídricos. Además del sorteo de la vivienda, durante esa jornada final también se entregarán otros premios, entre ellos más monopatines eléctricos, motos y una camioneta Toyota Hilux 4x4 DC DX 2.4 TDI 6 MT 0 km.

Desde el municipio informaron que en total se pondrán a la venta 50 mil números, lo que amplía las posibilidades de participación a lo largo de todas las noches del evento.

Fiesta de la confluencia 2026 primera noche jueves (33) Omar Novoa

Cómo comprar la rifa de la Fiesta de la Confluencia 2026

Las rifas pueden adquirirse de manera online a través del sitio web oficial de la Municipalidad de Neuquén, ingresando a www.neuquencapital.gov.ar. En la página principal, un banner ubicado en la cabecera dirige directamente al formulario de compra.

Para completar la operación, es necesario cargar los datos personales y de contacto requeridos, seleccionar la cantidad de números deseados y efectuar el pago correspondiente. Cada número tiene un valor de 70 mil pesos.

La compra está habilitada únicamente para personas mayores de 18 años. Una vez realizado el pago, el sistema envía automáticamente el comprobante con el número asignado a la casilla de correo electrónico informada por el comprador.

Con premios de alto valor y una convocatoria multitudinaria, la Fiesta de la Confluencia 2026 sigue consolidándose como uno de los eventos más importantes del verano neuquino, combinando música, entretenimiento y oportunidades únicas para el público.