Fiesta de la Confluencia 2026: el inesperado y tremendo beso entre Ángela Torres y Marcos Giles en Neuquén

La cantante invitó a su flamante novio al escenario mayor, le dedicó una canción que terminó con un romántico beso.

Ángela Torres y su novio Marcos Giles, se trenzaron en un beso apasionado en el escenario de la Fiesta de la Confluencia.

La segunda noche de la Fiesta de la Confluencia tuvo como protagonista a la cantante Ángela Torres por su voz, su carisma y también por un inesperado encuentro en el escenario con su novio Marcos Giles a quien en medio de la canción Vértigo, le estampó un romántico beso a orillas del río Limay.

La pareja se mostró ante un público estimado en 370 mil personas que esperaron entusiastas por la aparición en escena de la reconocida artista de gran llegada entre los más jóvenes.

Vértigo, voy volando

Dime tú si estás mareado también

Me encanta cómo me hablas

Cuando callas, me quedo junto a ti

Porque ya nosotros entendemos lo que tenemos"

Tras estas estrofas, la cantante y el influencer acapararon todas las miradas por la complicidad y el romanticismo que desplegaron en escena.

Beso Angela y Marcos

Marcos Giles y Ángela Torres confirmaron su romance de forma reciente. Fue el mes pasado a través de una ingeniosa propuesta que se transmitió en vivo en el programa Nadie Dice Nada (Luzu TV) en Pinamar. Una avioneta cruzó el cielo con un cartel que decía: ¿Ángela, querés ser mi novia?". La respuesta fue inmediata, Ángela aceptó la propuesta con un beso en vivo, sellando el noviazgo más esperado por sus seguidores y ante miles de personas en la playa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario LM Neuquén (@lmneuquen)

Se hizo rogar pero valió la pena

Ángela Torres debía subirse al escenario Confluencia a las 23.20, sin embargo, su llegada se hizo esperar. A las 23.50 se apagaron todas las luces y apareció "Angelita" vestida de rosa para el delirio de todos sus fans. El show atravesó todos los estadios emocionales y desató la locura en sus seguidores durante una hora de show.

La actualidad de la cantante es tan impactante que durante la medianoche, se convirtió en tendencia nacional en la red social "X" con el hashtag #AngelaEnConfluencia. Los videos, fotos y capturas de la transmisión del espectáculo se multiplicaron por miles en pocos minutos.

Cómo empezó la historia de amor

Todo comenzó en septiembre de 2025, cuando la cantante se sumó oficialmente a la programación de Luzu TV. Apenas pasaron algunas emisiones de Nadie Dice Nada para que el “shippeo” con Marcos Giles empezara a crecer entre risas, miradas cómplices y comentarios que encendían al fandom. Lo que parecía un ida y vuelta lúdico, pronto empezó a tomar forma de algo mucho más real.

El gran momento llegó durante una emisión especial desde Pinamar. Con la playa como escenario y miles de espectadores atentos, Marcos decidió dar el paso definitivo. Minutos antes de que Luck Ra cerrara el programa con su música, la escena cambió de clima. “No lo voy a decir yo, está ahí”, lanzó Giles, señalando el cielo. Segundos después, una avioneta sobrevoló la costa con un mensaje imposible de ignorar . Pero no hubo dudas. Conmovida, sonriendo y visiblemente emocionada, Ángela respondió sin rodeos: “Sí, me muero de ganas”. El beso selló el momento y, entre aplausos y gritos del público, la actriz lo confirmó con felicidad absoluta: “¡Estoy de novia!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nadiedicenada_/status/2017262336424239144&partner=&hide_thread=false MARGELITA ES REAL Y CON UNA PROPUESTA ASÍ DE HERMOSA pic.twitter.com/PdHtIiOpgk — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) January 30, 2026

El momento se volvió viral, destacando por su romanticismo y espontaneidad, marcando el verano 2026 en el ámbito del streaming argentino.

Marcos es un joven influencer y ex futbolista de La Plata que se ganó el cariño del público y el apoyo de la madre de Ángela, Gloria Carrá, quien lo definió como "un chico de barrio" y "divino".