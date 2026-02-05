Temor: lo abordaron en la calle y lo encañonaron para reclamarle plata

El hecho de amenazas tuvo lugar pasado el mediodía. El hecho generó miedo en otros vecinos por el sujeto armado que circulaba por el barrio.

Un vecino de Valentina Norte se llevó un gran susto al ser blanco de un grave hecho de amenazas pasado el mediodía del miércoles, cuando un sujeto lo abordó en la calle y le reclamó plata a punta de pistola. El autor del apriete ya quedó bajo investigación.

Según informó la Policía, el hecho se registró pasadas las 13:55 del miércoles, cuando efectivos policiales se constituyeron en inmediaciones de las calles Crouzeilles y Chascomús, en Valentina Norte, tras el aviso de un vecino que manifestó haber sido interceptado por el conductor de un vehículo de color blanco. Siguiendo su relato, un hombre descendió del rodado tras detenerse a su lado y, exhibiendo un arma de fuego, lo habría amenazado por una supuesta deuda de dinero, para luego retirarse del lugar.

Con los datos aportados, los efectivos de la Comisaría 12 desplegaron un operativo preventivo y, cerca de las 15:20, el vehículo en cuestión fue localizado en un terreno del sector. Mientras el personal policial realizaba tareas de consignación del domicilio y sus alrededores, un hombre salió desde el interior del lugar portando una bolsa, dentro de la cual presuntamente se encontraría el arma utilizada en el episodio.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la demora preventiva del individuo, quien fue trasladado a la unidad policial para su correcta identificación y demás diligencias de rigor, quedando a disposición de la Justicia.

Posteriormente, con intervención de personal de Criminalística, se llevó adelante el secuestro de un arma de fuego calibre 9 mm, cargadores y una importante cantidad de cartuchos, los cuales fueron correctamente embalados y resguardados bajo cadena de custodia.

Desde la Fiscalía de Actuación Genérica se dispuso finalmente la notificación de medidas cautelares para con la víctima y la libertad supeditada a la causa del demorado, además de la continuidad de la investigación judicial correspondiente. El vehículo involucrado fue sometido a verificación policial, sin registrarse anomalías.

¿Qué se sabe del baleado en Parque Industrial que involucra al ex de Luciana Muñoz?

La investigación judicial y policial por el grave ataque que terminó con un hombre baleado en el tórax ocurrido en barrio Parque Industrial continúa sumando piezas a un rompecabezas que enlaza un hecho de violencia extrema con figuras que ya estaban en el radar de la Justicia por la desaparición de Luciana Muñoz.

El hecho ocurrió en la madrugada del 14 de enero pasado, entre las 2:00 y las 2:30, cuando la policía encontró a Alejandro Ezequiel Parra, de 32 años, tendido en la vereda de Conquistadores del Desierto, con una herida de bala en el tórax.

Aunque el joven estaba consciente al momento del hallazgo, presentaba un dolor intenso y fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón, donde fue intervenido quirúrgicamente y quedó internado.

Según el relato de Parra que figura en la investigación policial, a partir de los allanamientos solicitados por la fiscalía, uno de ellos en la casa y barbería de Avilez, el ataque fue ejecutado por Braian Ricardo Arias. El hombre lo habría abordado cerca de la Peatonal 5 y, a unos cuatro metros de distancia, le efectuó un disparo al pecho antes de escapar junto a un cómplice no identificado.

Parra también señaló a Carlos Maximiliano Avilez como el supuesto autor intelectual del ataque, a partir de una enemistad de larga data. Según explicó la víctima, el conflicto entre ambos se originó cuando Parra intervino para defender a una amiga agredida por Avilez, lo que derivó en una serie de represalias mutuas, entre ellas daños en la vivienda de este último. Parra afirmó que Avilez “utiliza a terceros para ejecutar estos ataques y así no exponerse personalmente” debido a sus múltiples causas judiciales.

De acuerdo con mensajes que la víctima recibió a través de WhatsApp desde un vecino, el ataque habría sido planeado con la intención de quitarle la vida, no fruto de un episodio de violencia espontánea. El arma descrita por Parra fue un pistolón negro de gran calibre, categoría de arma que no figura en los secuestros hasta ahora, pero que coincide con la magnitud de la lesión sufrida.