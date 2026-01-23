Vecinos de Valentina Norte piden la reactivación de un destacamento policial clave

Hoy el destacamento, que dependía de la Comisaría 12, no está abierto a los vecinos ni recibe denuncias.

La inseguridad también golpea a Valentina Norte Rural y la lejanía de algunos vecinos preocupa ante cualquier emergencia. Por eso, los vecinos impulsan un pedido para reactivar un destacamento de la Policía para cubrir las zonas más lejanas de la jurisdicción.

En declaraciones radiales, el presidente de la sociedad vecinal del barrio Valentina Norte Rural, Walter Painequir, explicó que a raíz de un cambio de autoridades de la Comisaría 12 que cubre todo ese sector , ya tuvieron una primera reunión con el nuevo comisario a cargo. En ese contexto, dialogaron sobre varios puntos, pero principalmente, se planteó la reactivación del destacamento .

Dicho destacamento estaba ubicado sobre la calle Crouzeilles y dependía de la Comisaría 12. De esta manera, se lograba que la presencia policial estuviera al alcance de los vecinos que se encuentran más lejos de la comisaría.

No obstante, hace un tiempo que dejó de funcionar con tal fin y fue convertido en un espacio del Departamento Criminalística, por lo que ya no está abierto al público para, por ejemplo, recibir denuncias.

De esta manera y teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que ha vivido toda la jurisdicción de la 12 -que llega hasta Plottier-, muchos vecinos quedaron prácticamente a la deriva, sin una respuesta rápida. En este sentido, el jefe vecinal explicó que hay vecinos que para hacer una denuncia o exposición deben recorrer 8 kilómetros hasta la comisaría correspondiente.

Esto también sin duda puede afectar los tiempos de respuesta ante un hecho delictivo que requiera de presencia policial.

Además, Painequir confió que hace poco se dio "una situación muy delicada" que implicó un problema por la jurisdicción de cada unidad.

"Un vecino que fallece en la vía pública, un llamado a Emergencias alertó a Neuquén y Neuquén dijo que no, que era de Plottier y bueno, lamentablemente, falleció el vecino. Esas situaciones no pueden volver a pasar, no importa la jurisdicción; la emergencia estaba y había que acudir y después veremos a quién tenemos que rendir cuentas", razonó. Esta situación ilustra la necesidad de la cercanía de las autoridades a cada barrio.

"No estamos en contra de la forma de trabajar de la Jefatura de Policía, pero la verdad que nos dio un poco de enojo y malestar que el destacamento por el que tanto se luchó para tener, ahora ya no pertenece a la 12", expresó.

Trabajo constante

El referente vecinal indicó además que hoy la jurisdicción de Valentina Norte Rural abarca "27 sectores" y que hay más deudas pendientes con el territorio, a pesar del arduo trabajo que se realiza desde la sociedad vecinal. "Venimos empujando, pero a veces las respuestas no son las favorables", lamentó.

Ya son varios los barrios que se han reunido con la Policía para conocer a nuevas autoridades y plantear estrategias para combatir la inseguridad que se vive en la capital.

Asimismo, este viernes por la mañana, personal de la Comisaría 12 llevó adelante un operativo de cobertura de seguridad y control vehicular en la intersección de las calles San Martín y Huanquero, en el marco de acciones preventivas coordinadas con el Municipio.

El dispositivo se inició a las 9 horas y fue encabezado por autoridades policiales de la dependencia, contando con el apoyo del personal de la División Tránsito Municipal.

Como resultado del operativo, que finalizó cerca de las 11 horas, se labraron 13 actas contravencionales y se procedió al secuestro de 10 vehículos, entre ellos seis motocicletas y cuatro automóviles, por diversas infracciones a la normativa vigente.